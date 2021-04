Lehnin

Kinderschuhe, Plüschtiere und Plakate blockieren seit der Nacht zum Ostersonntag den Eingang zum Kloster Lehniner Rathaus in der Friedensstraße. Hinter der überraschenden Aktion stecken nach eigenen Angaben „besorgte Eltern“, die ganz offensichtlich zu den Kritikern des Corona-Lockdowns zählen. Nur einen schmalen Gang zur Tür haben die Initiatoren freigelassen. Dort klebt eine schriftliche Botschaft an Bürgermeister Uwe Brückner. Dieser solle alle Briefe, Spielzeuge und Schuhe als Zeichen „unserer Kinder“ an die Landesregierung verschicken. Die Kinder würden damit ihre Sorgen, Wünsche, Nöte und Ängste in dieser Coronakrise ausdrücken, heißt es auf dem anonym gehaltenen Schreiben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Plakat am Rathaus in Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auf anderen selbst gefertigten Plakaten heißt es unter anderem „Geburtstag im Lockdown ist doof“, „Ich will nicht getestet werden“ oder „Ich möchte mich endlich wieder mit meinen Freunden im Freien treffen“. Die Initiatoren selbst bleiben anonym. Unter ihnen sind offenbar auch Eltern von zwei Kindern (11 und 14 Jahre), die ebenfalls nicht namentlich in Erscheinung treten. Auf drei Schreibmaschinenseiten fordern sie ein Ende der Mund-Nase-Bedeckung in der Schule. Kritisiert wird auch das Homescooling als „riesige Belastung“ für alle Eltern, Kinder und Lehrer. „Unsere Kinder haben Angst, sie fühlen sich einsam, eingeengt und können nicht mehr frei atmen“, heißt es in einer Botschaft an die Gemeinde. Die Kommune soll sich für eine Aufhebung der Maßnahmen einsetzen, fordern die Verfasser.

Auf der Treppe zum Rathaus in Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

In den sozialen Medien hatte die Aktion bereits in der Nacht für Reaktionen gesorgt. Auf Facebook schreibt zum Beispiel Sonja von einer „Klasse Idee und stillem Protest“. „Vielleicht werden mal welche wach und trotten nicht der Pandemie hinterher“, meint Stefan. Tegenne erinnert daran, dass die Regeln nicht vom Bürgermeister oder im Rathaus aufgestellt werden. Und Karoline meint: „Protest ist wichtig, aber nicht wenn das der Hintergrund ist.“

Der Eingang zum Rathaus in Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bürgermeister Brückner hat sich am frühen Morgen noch nicht zu der Aktion vor seinem Dienstgebäude geäußert. Dagegen kündigt er in seinem Ostergrußwort als kommunale Maßnahme gegen die Pandemie für Mitte April die Eröffnung eines Impfzentrums auf dem Klostergelände an. Vor Ostern öffnete die Gemeinde zusammen mit dem ASB zwei Testzentren in Damsdorf und Lehnin. „Wir alle müssen mit dieser Ausnahmesituation umgehen und das Beste daraus machen. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig bestärken und weiterhin positiv denken, auch wenn nicht wenige von uns kritisch und mit Sorge in die Zukunft sehen“, schreibt Brückner in seinem Ostergrußwort.

Von Frank Bürstenbinder