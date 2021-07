Brandenburg/H

Infolge einer technischen Störung am rechten Stemmtor des Unterhauptes der Stadtschleuse in Brandenburg kann diese zurzeit nur noch von Sportboote mit einer maximalen Breite von 2,5 Metern durchfahren werden. Das hat Heiner Schäfer, Leites des Außenbezirks Brandenburg beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, mitgeteilt. Das Ein- und Ausfahren in die Schleuse am Unterhaupt muss demnach aktuell mit besonderer Vorsicht erfolgen.

Von MAZ