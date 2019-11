Brandenburg/H

Ein Mieter hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr gerufen, weil aus einer Nachbarwohnung in der Fouquéstraße in Brandenburg der Rauchmelder angeschlagen hatte. Feuerwehrleute rückten an und machten eine überraschende Entdeckung. Sie fanden in der Wohnung, aus der der Alarm kam, Cannabispflanzen und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten die beiden Pflanzen sicher. Der 35-jährige Bewohner gab an, die Pflanzen zum Eigenkonsum angebaut zu haben. Wie Dienstgruppenleiter Guido Plank mitteilte, „erwartet den Hobbygärtner eine Strafanzeige“.

Von MAZonline