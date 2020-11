Straßenbahn: OLG-Haltestelle ist fertig

Brandenburg/H

Die Magdeburger Straße ist am heutigen Montag wieder für den Verkehr freigegeben worden, teilt Anke Pauluth von der Straßenverkehrsbehörde bekannt. Die Baumaßnahmen an den Haltestellen sind abgeschlossen. „Es wird darum gebeten, die Haltestelle an der Magdeburger Straße/Einmündung Fouquéstraße mit besonderer Aufmerksamkeit zu passieren. Die neu installierte Lichtzeichenanlage ist derzeit nicht in Betrieb.“

Gleis-Innenbogen wurde verschoben

Seit Juli haben die Verkehrsbetriebe VBBr für 530.000 Euro die Haltestelle umgestaltet. Den Auftrag gewonnen hat wiederum die erfahrene Firma Tief- und Gleisbau Brandenburg TUG aus Roskow. Der Innenbogen auf der Seite des Gerichtsgebäudes wurde zum Rand hin verschoben, damit sich begegnende Busse und Straßenbahnen nicht mehr die Spiegel abfahren. Es ist mehr Platz zwischen den beiden Gleisen.

Ohnehin weniger Verkehr

Den Bauleuten kam es zupass, dass auf der Magdeburger Straße ohnehin recht wenig Verkehr ist, weil wegen der gesperrten und abrissreifen Brücke des 20. Jahrestages die Verbindung zur Magdeburger Landstraße unterbrochen ist.

Hilfen für behinderte Menschen

An den Seiten wurden wieder sogenannte Kombi-Bahnsteige errichtet, die von Bussen und Bahnen gleichermaßen angefahren werden können. Die Bahnsteige bekamen zudem die fahrdynamischen Zielanzeigen, welche die Zeit bis zum nächsten Transportmittel anzeigen. Sehbehinderte haben einen Knopf, um sich die Anzeigen „vorlesen“ zu lassen. An der Abgrenzung zum Radweg werden Kontraststeine verlegt.

Es gibt auch abgesenkte Querungen für Menschen, die auf Rollator und Rollstuhl angewiesen sind.

Von André Wirsing