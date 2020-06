Straßenbahn: Wie die Konkurrenten gescheitert sind

Brandenburg/H

Nun ist es amtlich: Die Verkehrsbetriebe können nun gemeinsam mit anderen Unternehmen aus dem Land bis zu 45 Straßenbahnen bestellen, zehn davon gehen an die VBBr. Das Ganze hatte sich um ein Dreivierteljahr wegen einer Konkurrentenklage verzögert. Nun hat das Oberlandesgericht Brandenburg die Rechtmäßigkeit der Vergabeentscheidung der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel, der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/ Oder und der Cottbusverkehr GmbH zu den neuen Straßenbahnen bestätigt, sagt VBBr-Chef Jörg Vogler.

Neun Monate Verzögerung

VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Mit etwa neun Monaten Verzögerung kann nun endlich der Zuschlag erteilt und das europaweite Vergabeverfahren abgeschlossen werden.“ Mit der Herstellung der insgesamt 24 fest bestellten und 21 optionalen neuen Straßenbahnen soll der tschechische Hersteller Škoda beauftragt werden. Škoda habe zwar nicht das billigste, aber das fachlich und technisch beste Angebot abgegeben.

Zwei Jahre intensive Arbeit

„Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist eine Freudenstunde für unsere Fahrgäste, unsere Mitarbeiter und für den ÖPNV in unser Stadt. Nach mehr als zwei Jahren intensiver Arbeit an der gemeinsamen Bestellung mit den Kollegen aus Cottbus und Frankfurt/ Oder sowie mit drei Anbietern können wir mit Škoda nun endlich den Hersteller beauftragen, der den Wettbewerb um das wirtschaftlichste Angebot - die beste Straßenbahn - gewonnen hat. Wir setzen jetzt alles daran, die Auftragserteilung schnellstmöglich abzuschließen. Von Škoda werden wir hochmoderne Straßenbahnen bekommen, die in den Jahren 2024/2025 unsere kürzlich nochmals modernisierten und dann 40 Jahre alten Tatra-Straßenbahnen hier in Brandenburg an der Havel ablösen werden.“

Zusage vom Land

Nur durch die zunächst bis 2022 befristete Beschaffungsförderung und durch die Zusage im Koalitionsvertrag, diese Förderung bis 2030 zu verlängern, habe die Landesregierung den Weg für diese Beschaffung im Wert von etwa 115 Millionen Euro für die drei Städte frei gemacht.

Alle Tatra-Bahnen sind zu ersetzen

„Wir haben geliefert, drei Städte, drei Verkehrsunternehmen, wir haben uns auf eine Straßenbahn geeinigt. Das ist bundesweit einmalig. Aber es spart Kosten in der Beschaffung und langfristig im späteren Betrieb. So war es auch vom Land gewünscht. Nun bedarf es nur noch der Verlängerung der Landesförderung bis 2030, damit auch die 21 Optionsbahnen gekauft werden können, deren Finanzierung derzeit noch nicht steht. Die aber notwendig sind, um alle Tatra-Bahnen zu ersetzen und nicht nur jede zweite“, hofft Vogler.

Potsdamer Kanzlei als Vergabestelle

Die unterlegenen Anbieter aus Europa und China hatten beide im Vergabeverfahren mindestens ein Muss-Kriterium nicht erfüllt. Begleitet wurden die drei Verkehrsunternehmen von der Potsdamer Kanzlei MD Rechtsanwälte. Diese Kanzlei fungierte auch als gemeinsame Vergabestelle.

Veröffentlichung im Amtsblatt

Der Ankündigung folgt die Ausschreibung: Das gemeinsame Anschaffen von bis zu 45 Straßenbahnen haben die Verkehrsbetriebe Brandenburg gemeinsam mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) und der Cottbusverkehr GmbH in dieser Woche im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht.

Acht Millionen Fahrgäste

Die Fahrzeuge sollen mindestens 70 Prozent Niederfluranteil haben, jede Bahn soll nicht mehr als 2,5 Millionen Euro netto kosten. Für Brandenburg an der Havel werden bis zu zwölf Bahnen geordert. In der Havelstadt werden acht Millionen Fahrgäste im Jahr transportiert. In Frankfurt (Oder) werden elf Millionen Fahrgäste befördert, bestellt sind 13 Trams. Cottbus ordert 20 Bahnen, davon 13 optional. In der Stadt und im Spree-Neiße-Kreis werden 9,8 Millionen Menschen im Jahr befördert.

Preis war nicht entscheidend

Der Preis war nicht das einzige Zuschlagskriterium in der Ausschreibung, die 2018 veröffentlicht worden war. Wegen der Klagen nach dem Zuschlag hatte sich alles verzögert.

Lange Lebensdauer

„Neue Straßenbahnen kaufen wir bekanntlich nicht jedes Jahr. Man legt sich damit fest für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Das will genau bedacht und technisch beschrieben sein. Insofern freuen wir uns hier in Brandenburg an der Havel sehr, dass es gelungen ist, mehrere hundert Seiten Leistungsbeschreibung so schnell einvernehmlich mit unseren Kollegen Frankfurt (Oder) und Cottbus abzustimmen“, sagte damals Vogler.

Protest 2018 erfolgreich

Zuvor habe es einen langen Kampf gegeben: „Die betroffenen Kommunen haben enormen Druck aufgebaut auf die Landesregierung, entscheidend war wahrscheinlich der Aktionstag , Straßenbahn’ am 4. Mai 2018 im Potsdamer Mercure-Hotel, als wir klar gemacht haben, wie vernachlässigt wir uns als Straßenbahn-Städte fühlen.“ Neben den Protestlern saßen dem Land auch Termine im Nacken: 2012 haben Bundestag und Bundesrat das Personenbeförderungsgesetz geändert und haben eine Frist gesetzt von zehn Jahren bis 2022. Dann sollen alle öffentlichen Verkehrsmittel behindertengerecht gebaut sein.

Bekenntnis der Volksvertreter

Die Stadtverordneten hatten zudem ein Bekenntnis abgegeben, die Straßenbahnen langfristig als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu erhalten.

Von André Wirsing