Straßenbahn zur 30. Frauenwoche in Brandenburg nimmt Fahrt auf

Brandenburg/H

„Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um diese wunderbare Straßenbahn auf die Reise zu schicken“, sagt Brandenburgs Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe am Donnerstagmittag sichtlich ergriffen, als die „Bahn zur 30. Frauenwoche“ auf den Gleisen am Hauptbahnhof einrollt. Denn mit deren erster Fahrt gehen besondere Botschaften on tour.

Zur Galerie Die Straßenbahn zur 30. Frauenwoche startete am Donnerstag zu ihrer ersten Tour. Viele Interessierte begleiteten den Startschuss für die ungewöhnliche Aktion.

Dank vieler Sponsoren konnte die Bahn eigens für die Frauenwoche beklebt werden. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ werden auf den Wagen Frauen der Havelstadt präsentiert, die das Thema Geschlechtergerechtigkeit damals wie heute vorangebracht haben. Die Konterfeis der Frauen werden um aktuelle gleichstellungspolitische Forderungen wie Selbstbestimmung oder Wertschätzung ergänzt.

Bürgerschaftliches Engagement entscheidend

Kornelia Köppe hat die Auswahl der Repräsentantinnen gemeinsam mit Historiker und Stadtführer Frank Brekow getroffen. „Wir haben zunächst nach den Botschaften geschaut, und dann versucht, die Frauen zuzuordnen“, berichtet dieser. „Es gab viel mehr Frauen, die gepasst hätten. Aber es gab nicht von allen Bilder“, sagt er über ein wesentliches Ausschlusskriterium.

„Wir wollten außerdem keine Amtsinhaberin, sondern Frauen, die etwas über ihr bürgerschaftliches Engagement erreicht haben“, führt Brekow aus und verweist auf die „älteste“ Dame auf der Bahn. Petrussa, Witwe des Slawenfürsten Pribislaw, verhinderte im 12. Jahrhundert durch ihr kluges Agieren einen blutigen Erbfolgekrieg. „Sie hat hinter den Kulissen die Strippen gezogen“, beschreibt Brekow.

Zu den Gegenwarts-Vertreterinnen auf der Straßenbahn zählen auch Cornelia Radeke-Engst und Sieglinde von Treskow, die zum Start der Bahn vorbeischauten. Dass sie ausgewählt worden sei, sei eine Ehre, kommentiert Dompfarrerin Radeke-Engst. Ihr Porträt steht auf der Bahn für Parität und Gerechtigkeit. „Da gehören so viele Frauen drauf“, fügt sie hinzu.

Das sieht auch Sieglinde von Treskow so, die bis 2014 das Industriemuseum geleitet hat und die Industriegeschichte bewahren will. „Es ist toll, was diese verschiedenen Frauen bewirkt haben“, meint sie.

„Es gibt noch viel zu tun“

Kurz, bevor die Bahn als Linie 1 wieder vom Bahnhof fort rollt, gibt Kornelia Köppe noch eine wesentliche Botschaft mit auf den Weg: „Mit unserer Straßenbahn und den Veranstaltungen im Rahmen der 30. Brandenburgischen Frauenwoche machen wir darauf aufmerksam, dass Artikel 3 des Grundgesetzes (Alle Menschen sind gleich) noch nicht vollständig umgesetzt ist“, sagt sie. „Vieles wurde erreicht - aber es gibt noch viel zu tun.“

Planmäßig um 13.25 Uhr rollt die Bahn Richtung Anton-Saefkow-Allee von dannen. Am Steuer sitzt Fahrerin Sabine Petzold.

Im Rahmen der 30. Frauenwoche finden vom 5. bis 21. März zahlreiche Vorträge, Workshops und Veranstaltungen statt. Unter anderem wird Frank Brekow im Vortrag „Frauen von gestern und heute“ am 11. März im Gotischen Haus auch die Geschichten der Frauen beleuchten, die auf der Straßenbahn zu sehen sind. Beginn ist um 16 Uhr.

Von Antje Preuschoff