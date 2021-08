Brandenburg an der Havel - Straßenbau in der Neustadt: Stadt will es in neun Monaten schaffen

Jüngst war noch von 18 Monaten Bauzeit für Neustädtische Fischerstraße und Kleine Münzenstraße in Brandenburg an der Havel die Rede, jetzt soll es nur noch halb so lang dauern, wenn alles klappt.