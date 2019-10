Es wird nicht besser mit den Baustellen!

Brandenburg/H

Es werden wieder Straßen gebaut, besser gesagt saniert und ausgebessert. Und Haltestellen auf Vordermann gebracht. Stadt und Verkehrsbetriebe haben nach der Post-Buga-Pause mal wieder das Tempo erhöht. Doch haben die meisten Baustellen auch ihre Tücken, wie es gerade viele Brandenburger erleben.

Nicht überall geht es so reibungslos wie gerade am Molkenmarkt zu sehen war, als die Stendaler Firma Punzel bei ihrem Brandenburg-Debüt einen Durchmarsch bei Qualität und Schnelligkeit hinlegte und das Ergebnis allseits bewundert wird. In der Wollenweberstraße ist der Bauverzug schon angesagt, in der parallel laufenden Grabenstraße ist gerade begonnen. Doch beide Baustellen haben die gleichen kaum berechenbaren Probleme: umfangreiche Archäologie, Denkmale an beiden Straßenseiten, es ist so eng, dass immer Platz und Fahrbahn für die Feuerwehr da zu sein hat, damit sie mit ihrem Rettungskorb im Katastrophenfall an jedes Fenster heran reicht. Es liegen viele Medien in den Straßen, bis zu 100 Jahre altre Leitungen und Hausanschlüsse müssen erneuert werden. Manchmal kommen sich die Firmen ins Gehege, beispielsweise wenn die Tiefbauer nicht alles machen dürfen und für Gasdruckleitungen Spezialisten heranlassen müssen.

Alles nicht so einfach in einer mittelalterlichen Stadt, die einst in anderen Dimensionen für ganz andere Bedürfnisse errichtet worden ist.

Jetzt kommen auch noch die großen Baustellen hinzu. Nach Hauptbahnhof und Nicolaiplatz ist die Magdeburger-/Fouquéstraße der nächste große Umsteigepunkt der Verkehrsbetriebe, welcher nun komplett neu gestaltet wird. Acht Monate Vollsperrung bedeutet das. Stadt, VBBr und Baufirma hatten gehofft, da herumzukommen. Doch mittlerweile gibt es neue Vorschriften, die verlangen, dass der fließende Verkehr mindestens 1,70 Meter Abstand zu den Bauleuten haben muss. Das wäre gar nicht zu realisieren.

Und mit den acht Monaten Totalsperrung ist es ja noch nicht vorbei. Danach wird sich nahtlos die nächste Vollsperrung anschließen in der Bauhofstraße, wenn komplett neue Bahnsteige für Straßenbahnen und Busse entstehen. Auch das wird nicht bei fließendem oder halbseitig vorbeigeleiteten Verkehr zu realisieren sein.

Wenn man es überspitzt betrachtet, sind die Verkehrsbetriebe die beste Verkehrsberuhigung für die Stadt. Die elektrische Straßenbahn fährt einigermaßen klimaneutral, die Busse transportieren die einhundertfache Passagiermenge von Pkw, die in der Regel von Alleinfahrern besetzt sind. Die Baustellen bremsen den Verkehr ein, aber noch mehr die neuen Ampeln. Gerade die Anlage auf dem Nicolaiplatz verleidet jedem Autofahrer den Spaß am Fahren, wenn sich hintereinander zwei Bahnen und ein Bus ihr Grün erzwingen und man sich selber die Reifen plattsteht. Und es wird ja auch nicht besser: An der Magdeburger-/Fouquéstraße wird es bald ebenefalls eine große Lichtsignalanlage geben mit Vorrangschaltung für den ÖPNV. Und auch in der Bauhofstraße wird es wohl zumindest Fußgängerampeln geben.

Für die Autofahrer wird es also nicht besser, auch wenn die ganzen Baustellen einmal Geschichte sein werden. Nur ist leider das Umsteigen aufs Fahrrad auch keine richtige Option – bei dem erbärmlichen Zustand der meisten Radwege und der unzähligen Unfallquellen. Aber um da Abhilfe zu schaffen, brauchen wir schon wieder neue Baustellen.

Von André Wirsing