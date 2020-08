Roskow

Die Dürresommer der vergangenen Jahre und die auch weiterhin anhaltende Trockenheit fordern ihren Tribut: Die Lindenallee an der Landesstraße 92 bei Roskow ist von dem Wassermangel gezeichnet. Diese Woche nun holt eine Fachfirma das Totholz aus den Kronen. Das teilt Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, mit. Drei Bäume mussten schon bei der Überprüfung der Allee im Juli sofort gefällt werden.

Drei weitere Bäume müssen im Winter gefällt werden. Als Gründe für den schlechten Zustand der Allee nannte der Behördensprecher „Schädlinge, die dem Baum im Zusammenspiel mit der Trockenheit zusetzen“.

Anzeige

Gezeichnet von Trockenheit, die Linden an der L 92 bei Roskow. Quelle: Marion von Imhoff

Weitere MAZ+ Artikel

Hinzu komme in Roskow noch der schlechte Boden, „der den Bäume wenig Nährstoffe bietet“, so Streu. Die Fahrbahn ist während des Baumschnitts stellenweise halbseitig gesperrt.

„Wir versuchen durch die Kronenreduzierung, die Bäume zu stabilisieren“, sagt Mike Magaschütz, der Leiter der Straßenmeisterei Brandenburg. Ob die Linden so zu retten seien, werde sich in zwei, drei Jahren zeigen. „Wir werden es sehen.“

Die Linden-Allee an der Landesstraße 92 ist kein Einzelfall: Die Trockenheit, auch in diesem Sommer, sei so immens, dass die Wurzeln der Bäume mittlerweile nicht mehr das Grundwasser erreichten. „Wir haben so viele Trockenschäden, dass wir als Meisterei nun mittlerweile auch selbst fällen. Die betroffenen Alleen verteilen sich über das gesamte Gebiet der Straßenmeisterei“, so Magaschütz. „So viele Bäume haben wir in den vergangenen Jahren noch nie fällen müssen.“

Das Gebiet der Straßenmeisterei reicht von der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt bis ans Havelland heran und grenzt an den Fläming.

Von Marion von Imhoff