Brandenburg/H./Mittelmark

Rund 30 Bäume hat die Straßenmeisterei Brandenburg in diesem Herbst aus Verkehrssicherheitsgründen fällen müssen. Es sei Gefahr in Verzug gewesen, sagt Mike Magaschütz, Leiter der Straßenmeisterei. Vorausgegangen war eine Baumschau im September. Weitere 50 Alleebäume, die sich zu einer Gefahr für den Straßenverkehr entwickeln würden, werden noch bis zum Frühjahr gefällt. Sie werden durch Jungpflanzen ersetzt.

Aktuell laufen auch Baumpflegemaßnahmen an den Sumpfzypressen am Grillendamm in Brandenburg an der Havel. Das teilt Angelika Jurchen mit, sie ist in der Stadtverwaltung zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Arbeiten erfolgten turnusgemäß und seien ebenfalls angesetzt aus Verkehrssicherheitsgründen.

Die Sumpfzypressen am Grillendamm werden derzeit von Baumexperten auf Schadstellen und Totholz kontrolliert. Quelle: Jacqueline Steiner

„Darunter fallen Entfernung von Totholz und Astbrüchen und die Herstellung des sogenannten Lichtraumprofils.“ Stark überhängende Zweige werden ebenfalls gekappt. Von einer Hebebühne kontrollieren die Baumexperten zugleich die Sumpfzypressen auf Schäden, die vom Boden aus nicht zu erkennen wären. „Da die Sumpfzypressen als Naturdenkmal ausgewiesen sind, sind die turnusgemäßen Erhaltungsmaßnahmen wichtig und notwendig“, sagt Angelika Jurchen.

Alleebäume auf 270 Straßenkilometern

Die baumpflegerischen Arbeiten der Straßenmeisterei Brandenburg laufen noch bis zum Frühjahr. Sie unterhält 270 Kilometer Strecke in Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg. An mehr als 10.000 Alleebäumen beseitigen in diesen Wochen 15 Mitarbeiter der Straßenmeisterei Asttriebe an den Baumstämmen, die die Sicht der Autofahrer behindern. Am Dienstag waren Straßenwärter dazu auf der Landesstraße 98 Richtung Marzahne unterwegs.

Zur Galerie Die Brandenburger Sumpfzypressen am Grillendamm gelten als besonders schützenswert. Dieser Tage laufen dort Arbeiten, um Totholz und Schäden an den Bäumen zu beseitigen.

„Die Asttriebe wachsen binnen eines Jahres bis zu einen Meter hoch“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei, Mike Magaschütz. Für Fällungen müssen die Straßenmeister je nach Größe und Stammdurchmesser der Bäume bis zu einem halben Tag einplanen. Ein Baum mit einem Stammdurchmesser von 80 Zentimeter könne nur stückweise abgetragen werden. Eine zehn bis 15 Meter hohe Birke hingegen könne in 30 Minuten gefällt werden. Fällarbeiten an besonders großen Bäumen schreibt die Straßenmeisterei aus. Diese Arbeiten seien zu aufwendig. Teils würde es 14 Tage dauern, bis zehn solcher Baumriesen gefällt seien. „Dann würden wir unsere normale Arbeit nicht mehr schaffen“, so Magaschütz.

Bereits angelaufen ist derweil seit Samstag der Winterdienst auf den Straßen, aber noch im geringen Umfang. „Wir üben noch“, sagt Magaschütz schmunzelnd.

Von Marion von Imhoff