Straßenmusiker (62) bedroht Ordnungsamtsmitarbeiter

Brandenburg/H

Ein Straßenmusiker will sich nicht ausweisen am Freitagvormittag an der Ecke Neustädtischer Markt/ Sankt-Annen-Straße. Der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes bittet daher die Polizei um Unterstützung.

Erst die Polizeibeamten bringen den 62 Jahre alten Rumänen dazu, dass er seine Personalien angibt, allerdings nur widerwillig, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz berichtet.

Mit der Hand eine Pistole geformt

Vor und während der Kontrolle droht der Straßenmusiker dem Ordnungsamtsmitarbeiter mehrfach: „Ich knall dich ab.“ Mit seiner Hand formt er dabei eine Pistole, die er abdrückt.

Auch die Anwesenheit der Polizisten hindert ihn nicht daran, so zu drohen. Die Beamten nehmen ihn in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu vereiteln.

1,4 Promille Alkohol gemessen

Daraufhin zeigt der Mann plötzlich Schwächeanfälle und sackt mehrfach in sich zusammen. Er wird daraufhin in einem Krankenhaus von einer Ärztin untersucht. Der Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,4 Promille.

Ausgenüchtert wird der 62-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen. Um ein Strafverfahren wegen Bedrohung kommt er laut Polizei jedoch nicht herum.

Von MAZ