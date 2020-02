Straßennamen: Warum lieber Blumen als Frauen genommen werden

Brandenburg/H

Die nächsten 100 Straßen in der Stadt werden nach historischen Persönlichkeiten benannt – es dürfen aber nur Frauen sein. So will es die Linken-Fraktionschefin Heike Jacobs mit ihrem Antrag an die Volksvertretung.

Langer Weg zur Parität

Heike Jacobs, Stadtverordnete der Linken. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass bei der Um- und Neubenennung von Straßen, Brücken oder Plätzen Namen von berühmten und verdienstvollen Frauen gesucht werden, zu deren Ehren diese benannt werden können“, heißt es in ihren Antrag. Und weiter: „Die Benennung nach Frauen soll so lange erfolgen, bis ein paritätisches Verhältnis zwischen Männer- und Frauennamen erreicht ist.“

109 : 9 für die Männer

Bereits im vergangenen Dezember hatte sie dazu eine Anfrage formuliert, deren Beantwortung sie wohl zu dem nun formulierten Antrag angespornt hat: Von den 601 im amtlichen Verzeichnis der Stadt gelisteten Straßen ist jede fünfte ist einer Person gewidmet. Dabei ist die Verteilung eindeutig männerlastig: 109:9 lautet das ernüchternde Ergebnis.

Bei den zwölf Straßennamen lediglich mit dem Vornamen wie Henriettenstraße oder Luisenhof dominieren die Frauen – und Wilhelmsdorf steht ziemlich einsam da.

Chancen stehen schlecht

Trotzdem stehen die Chancen schlecht, künftige Straßen nach mehr Frauen zu benennen, überhaupt nach realen Personen. Die Verwaltung bevorzugt nämlich, Straßen nach Blumen, Tieren oder Bäumen zu benennen, notfalls gingen auch reine Vornamen.

Schuricke darf nicht aufs Schild

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte der SPD-Stadtverordnete Carsten Eichmüller schon einmal versucht, eine Straße in seinem Ortsteil Kirchmöser nach einem berühmten Sohn der Stadt zu benennen: Rudi Schuricke ist 1913 in Brandenburg an der Havel geboren und erlangte Weltruhm mit seiner Interpretation des Liedes von den Caprifischern, das Gerhard Winkler 1943 geschrieben hatte.

Für die Straßenbenennung gibt es in der Stadt eigens eine Satzung, eine Verwaltungsvorschrift und eine Kommission, die nur aus Verwaltungsmitarbeitern besteht: Kataster- und Vermessungsamt, Ordnungsamt und Tiefbauamt.

Persönlichkeiten sind problematisch

„Grundsätzlich gibt es zwei Wege, um Straßennamen auszwählen: Entweder der Vorschlag kommt aus der Verwaltung selbst oder er kommt von den Fraktionen, dann sollte er praktischerweise gleich über die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden“, sagt Kommissionschef Stephan Heydenreich vom Katasteramt.

Es werde immer schwieriger, Straßen nach Persönlichkeiten zu benennen, weil dazu deren Biographie lückenlos recherchiert sein müsse, um auszuschließen, dass es darin „dunkle Flecken“ gibt. Zudem haben auch noch andere ein Mitspracherecht, etwa Ortsvorsteher und Bürgerbeiräte.

Blumen- oder Tiernamen sind unverfänglicher.

Von André Wirsing