Brandenburg/H

Die Arbeitsgeräte von Marko Kahle und René Kelm sind kleine Monster: Sie putzen auf einer Breite von bis zu 2,90 Metern flugs die Wege blank, Widerstand zwecklos – die Saugsysteme würden auch einen kleinen Hund oder eine Katze in den Zwei-Kubikmeter-Behälter ziehen. Auch steht ein 150-bar-Kärcher zur Verfügung, der alles wegbläst. Und bei ganz hartnäckigem Widerstand gibt es auch noch die integrierte Unkrautbürste.

Kameras helfen beim Sehen

Deshalb wird den Fahrern auch ganz viel Aufmerksamkeit abverlangt, Unterstützung bekommen sie durch diverse Kameras am Heck oder am Stutzen des Laubsaugschlauches. Ausgeliefert werden die kleinen Ungetüme vom Hersteller als Schmidt Swingo 200+. Unterwegs sind sie seit wenigen Monaten im Fuhrpark der Brandenburger Dienstleistungen BDL.

Das amüsante Wortspiel macht die kleinen Kehrmaschinen noch liebenswerter. Quelle: Heike Schulze

Frecher Werbespruch

Die Vorgängermodelle vom Typ Hako waren noch brav beschriftet mit „Hand in Hand“ sowie den Logos von Stadt, Mebra und BDL. Für die neue Generation hat sich das Werbeprofi-Team um Ina Schönfeld etwas Neues ausgedacht: „Kehr Force One“ ist eine phonetische Anspielung auf das Flugzeug, das nur US-Präsidenten vorbehalten ist „Air Force One“. Die Serviceklappe wurde zum Bullauge, daneben wurden zwei weitere einfach an jeder Seite aufgeklebt, jetzt düsen die Gefährte in Jet-Optik „Im Auftrag der Sauberkeit“ durch die Stadt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel Zustimmung

BDL-Chef Holger Ulbricht war sich gar nicht so sicher, ob die pfiffige Idee ankommt. Seine jüngeren Mitarbeiter waren alle dafür, auch Freunde fanden sie klasse, am Ende gab wieder mal der Rathauschef den Ausschlag. „Steffen Scheller fand die Idee toll, bestand nur darauf, dass das Wellen-Signet der Stadt mit auf den Rumpf der Maschine kommt.“

Marko Kahle auf seinem Arbeitsplatz im Cockpit der Kehrmaschine. Quelle: Heike Schulze

Hoher Anschaffungspreis

Selbst die Muttergesellschaft Stadtwerke gab ihr Okay. Nicht nur dazu. Schließlich kosten die Maschinchen eine Menge Geld. Exakt 94.500 Euro. Pro Stück. Da hat Ulbricht schon hart verhandelt, normalerweise werden Preise im deutlich sechsstelligen Segment aufgerufen. Für die Mehrausgabe musste der Investitionsplan erweitert werden.

6000 Betriebsstunden Lebensdauer

„Die alten Maschinen waren nach fünf Jahren Dauerbelastung einfach fertig. Eine hatte 6200 Betriebsstunden und 51.000 Kilometer auf dem Buckel, die andere 6000 Stunden und 61.000 Kilometer. Da kommt man aus den Reparaturen einfach nicht mehr raus“, begründet Ulbricht.

Nicht mehr als 3,5 Tonnen

Die kleinen Maschinen seien gerade wegen ihrer Kompaktheit so teuer, erläutert BDL-Einsatzleiterin Claudia Helm: „Sie müssen das Gleiche können wie die großen Kehrmaschinen, müssen aber auf den Gehweg passen und dürfen aus diesem Grund auch nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen.“

Alle Räder werden gelenkt

Wegen der besonderen spezifischen Anforderungen haben die kleinen Gefährte sogar Vierrad-Lenkung, um besser manövrieren zu können. Und dann muss noch die ganze eingangs beschriebene Technik draufpassen, zudem der Sammelbehälter, der groß genug sein muss, dass er für eine Tour ausreicht.

Claudia Helm ist die Einsatzleiterin bei der BDL. Quelle: Heike Schulze

Zum Leeren müssen die Fahrer nämlich immer zum Mebra-Gelände am Recyclingpark fahren, auch wenn nur „Laub“ im Behälter ist, muss doch die ganze Ladung als „Straßenkehricht“ entsorgt werden.

Verschiedene Touren

Die beiden Gefährte fahren unterschiedliche Touren. René Kelm ist mit seiner 75-PS-Maschine im Auftrag großer Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften sowie für kleinere Kunden unterwegs.

Die Maschinen müssen auf jeden Gehweg passen. Quelle: Heike Schulze

Marko Kahle absolviert im Auftrag der Mebra die Gehwegreinigung innerhalb des Straßen- und Winterdienstauftrages sowie ein Viertel der kleinen Straßen. Die längste Tour nach Kirchmöser ist 23 Kilometer lang, aber er fährt auch bis zum Radweg nach Brielow, nach Schmerzke zum Piperfenn oder zum Quenz. Im Monat kommt er auf gut 280 Kilometer. „Es ist wirklich eine Konzentrationsübung. Abends weiß man, was man gemacht hat.“

Problem parkende Autos

Manchmal ist eine Kollegin mit an Bord, welche vor Ort die Ecken ausfegt, in die auch die kleinste Kehrmaschine nicht kommt. „Parkende Autos sind auch immer ein Problem. Wir müssen genau wissen, zu welchen Zeiten beispielsweise am Katharinenkirchplatz die wenigsten Autos stehen. Manchmal hängen wir uns an die offizielle Straßenreinigung mit dran, weil wir dann die größte Sicherheit haben“, sagt Einsatzleiterin Helm.

Profis am Steuer

Auch wenn die kleinen Kehrmaschinen manchen an Spielzeuge erinnern, es gehört eine Menge Erfahrung dazu, sie richtig und effizient zu bedienen. „Viele Kollegen, aber auch Vertreter des Herstellers, haben mir bestätigt, dass beide Mitarbeiter Profis und kaum zu ersetzen sind“, sagt Ulbricht stolz.

Von André Wirsing