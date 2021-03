Straßensperrungen: Doppeltes Chaos droht

Als ob es nicht schon genug kaputte Straßen und Brücken in Brandenburg an der Havel gibt, die den Verkehr fast zum Erliegen bringen. Jetzt werden zwei weitere Verbindungen gekappt.

Die Steinstraße in Brandenburg an der Havel ist ab Dienstag nuzr noch in Richtung Neustadt-Markt durchgehend befahrbar. Quelle: Heiko Hesse