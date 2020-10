Brandenburg/H

Streetfood im Herzen der Havelstadt trifft den Nerv der Brandenburger: Als Stefan Meerkatz, genannt „Mo“, Mitte Juli seinen „Hot Pot“ im Häuschen am Paul-Kaiser-Reka-Platz eröffnete, war der Ansturm gigantisch. Bis zu 100 Burger täglich briet der Jung-Gastronom gleich in den Anfängen. Als die MAZ darüber berichtete, ging es noch einmal zusätzlich rund. „Eine halbe Stunde, nachdem der Bericht online war, standen die ersten schon vor dem Fenster und wollten es probieren“, erzählt „Mo“.

Küche lief wortwörtlich zu heiß

Die Küche lief heiß, zu heiß. „Anfang August ist die ganze Elektrik durchgeschmort“, berichtet Meerkatz. „Hier war nur eine normale Haushaltsküche drin. Die war dafür nicht ausgelegt.“ Also musste der 37-Jährige kurz nach Eröffnung wieder schließen.

Eine Woche lang wirbelten die Elektriker durch die Bude. Dann sollte eine neue Industrieküche mit Edelstahloberflächen eingebaut werden. Doch die Lieferung verzögerte sich Corona bedingt. Einen ganzen Monat blieb „Mo’s Hot Pot“ dicht. Rund 20 000 Euro musste Stefan Meerkatz unerwartet plötzlich investieren.

Erst im September konnte er wieder öffnen und stellt sich jetzt neu auf. „Die Streetfoodsaison ist ein Sommergeschäft“, weiß Meerkatz. Seine Kunden haben sich rund um den Platz verteilt und Burger und Sandwiches am Wasser genossen. Im Regen ist das nicht ganz so toll, ist dem Gastronomen klar.

Deutsche „Kracher“ und deftige Eintöpfe

Deswegen wird es in der Bude an der Jacobstraße deftiger und es köchelt tatsächlich wie im Feuertopf (Hot Pot). „Es gibt täglich frisches Gulasch und wechselnd zwei Suppen“, erzählt der Koch. „Damit habe ich ursprünglich in meinem Foodtruck begonnen. Daher der Name „Mo’s Hot Pot“.“

Meerkatz will damit auch den älteren Bewohnern aus der Nachbarschaft gerecht werden, die sich das nahrhafte Essen für zuhause holen. Auf deren Wunsch ist er zudem „eingeknickt“, wie er sagt, und bietet darüber hinaus nun die typisch deutschen Kracher wie Currywurst, Bratwurst und Pommes an. „Alles aber etwas speziell“, verspricht der leidenschaftliche Koch.

Streetfood kommt mit der Sonne wieder

Mit Heißem zum Schlürfen wie Hühnerbrühe to go und ab 1. November Kinderpunsch und Glühwein will er seine Bude so durch die kalte Jahreszeit manövrieren. „Sowie die ersten Sonnenstrahlen kommen, geht es wieder mit Streetfood los“, verspricht er jedoch. „Dieser Wechsel wird das Konzept für die nächsten Jahre. Wir wollen eine Anlaufstelle mit gutem Essen werden.“

Wer trotzdem nicht auf Mos Burger verzichten will, kann die vielleicht bald in Genthin verspeisen. Dort baut Stefan Meerkatz gerade einen alten Truckstop zu einem American Diner um, das er im November eröffnen möchte.

Weil er in Genthin häufig vor Ort gebraucht wird, übernimmt den Verkauf in Brandenburg sein Angestellter Andy Mittelhaus. Der 27-Jährige kommt aus der Systemgastronomie und ist Feuer und Flamme für „Mo’s Hot Pot“. Mittags gönnt er sich selbst am liebsten einen der Eintöpfe.

Ab dem 1. November ist der Imbiss montags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr sowie 17.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Antje Preuschoff