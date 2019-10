Drei Tage Streik bei der Postbank

Brandenburg/H

Jutta Swenty stand wie Hunderte andere Post- und Postbank-Kunden zu Wochenbeginn vor den verschlossenen Türen der einzigen Postbankfiliale der Stadt in der Sankt-Annen-Straße. „Ein Ding der Unmöglichkeit. Lediglich ein lapidarer Zettel mit der Aufschrift ,Zu bis 3.10.’, keine Erklärung nichts.“

Unverständnis bei den Kunden

Sie hat früher in der Stadtverwaltung gearbeitet, in einer Abteilung mit viel Publikumsverkehr. „Egal, was los war, mindestens einer von uns war immer für die Bürger ansprechbar. Ich finde das unmöglich, was die Post hier macht.“ Die Rentnerin erwartet ein Paket von ihrer Tochter, der Paketbote hat vergangenen Donnerstag vergeblich bei Frau Swenty geklingelt, weil sie auf Reisen war. Jetzt wollte sie den Abholschein gegen das Paket tauschen. Vergeblich.

Post will Folgen abmildern

Jetzt fürchtet sie, dass sie es vielleicht gar nicht mehr bekommt und es zurückgeschickt wird, wenn die siebentägige Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Die Sorge kann ihr Post-Sprecher Hartmut

Lediglich die SB-Automaten im Eingangsbereich der Filale stehen für Kunden zur Verfügung. Quelle: André Wirsing

Schlegel nehmen: „Diese Filiale wird bedauerlicherweise durch Verdi bestreikt. Wir wissen auch nicht genau, ob am Freitag wieder gearbeitet wird. Doch wir verlängern alle Aufbewahrungsfristen. Wir tun als Deutsche Post alles, um die negativen Streikfolgen für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten. Sie sollen keine Nachteile haben.“

Warnstreik im August

Anfang August hatte es bereits einen eintägigen Warnstreik gegeben, betroffen waren die Standorte in Brandenburg an der Havel, Rathenow, Cottbus, Senftenberg und Finsterwalde, sie sind dem Postbank-Betrieb Leipzig zugeordnet. Bestreikt wird eigentlich die Postbank, aber andere Postdienstleistungen sind damit nicht möglich. Lediglich die SB-Automaten im Vorraum sind in betrieb.

Verdi will sieben Prozent

Verdi fordert neben einer Gehaltsanhebung um sieben Prozent, mindestens um 200 Euro, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro, einen verbindlichen Anspruch auf Altersteilzeit und ein 13. Monatsgehalt für alle Beschäftigten. Darüber hinaus sollen Verdi-Mitglieder sechs Gesundheits- und Entlastungstage bekommen.

Von André Wirsing