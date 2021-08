Streit auf Parkplatz vor Einkaufszentrum Wust: Rentner soll Kontrahenten umgefahren haben

Brandenburg/H

Es ging nur um eine Fahrspur, am Ende musste einer ins Krankenhaus. Am Mittwochnachmittag sind zwei Männer auf einem der Parkplätze vor dem Einkaufszentrum Wust bei Brandenburg an der Havel in einen handfesten Streit geraten. Dabei soll ein 81 Jahre alter Autofahrer ausgerastet sein und seinen Gegner einfach umgefahren haben. Das 48-jährige Opfer musste verletzt ins Klinikum gebracht werden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der mysteriöse Vorfall ereignete sich demnach gegen 13.30 Uhr. Der 48-jährige Mann aus Potsdam-Mittelmark fuhr laut Polizei mit seinem Wagen auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt. Dabei sei ihm der 81 Jahre alte Mann mit einem Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen.

Senior macht Gesten aus dem Auto heraus

„Der Senior habe ihm dann mit Gesten aus dem Auto heraus offenbar zu verstehen geben wollen, dass er Platz zu machen habe“, berichtete Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

„Als der 48-Jährige daraufhin ausgestiegen sei, um das Gespräch zu suchen, soll der Mann losgefahren sein und habe ihn erfasst“, schilderte sie den möglichen Tathergang. Rettungskräfte hätten den verletzten 48-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 81-Jährige schilderte den Vorfall laut Polizeisprecherin allerdings ganz anders. Er habe den Kontrahenten nicht mit seinem Wagen touchiert, habe er den Beamten vor Ort erklärt. Der 48-Jährige sei lediglich hingefallen und habe sich dabei verletzt.

Kripo in Brandenburg an der Havel übernimmt den Fall

Diese rätselhafte Angelegenheit ist jetzt ein Fall für die Kripo. „Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Kriminalpolizei“, erklärte die Sprecherin. Bei dem Streit sei kein bis jetzt erkennbarer Sachschaden entstanden, hieß es am Donnerstag aus der Inspektion.

Von hms