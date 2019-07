Brandenburg/H

In Streit gerieten zwei Männer auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Barnimstraße in Brandenburg an der Havel am Mittwochabend.

Bei der Auseinandersetzung kniff ein 60-Jähriger seinem Kontrahenten gegen 19 Uhr in den Arm. Dieser verspürte offenbar so große Schmerzen, dass er die Polizei rief.

Das 64-jährige Opfer benötigte keine medizinische Versorgung. Beide Streithähne hatten laut Polizei mehr als 1,5 Promille im Blut.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen einer Körperverletzung aufgenommen.

Von Philip Rißling