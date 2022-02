Brandenburg/H.

In der Nacht zum Sonnabend ist ein Streit in der Altstadt von Brandenburg an der Havel eskaliert. Der mutmaßliche Verursacher wurde ins Gewahrsam mitgenommen.

Unter dem Einfluss von Alkohol geriet der Brandenburger am Freitag gegen 22.45 Uhr in der Frankenstraße mit drei Jugendlichen in Streit. Nach vorliegenden Erkenntnissen riss er zunächst einen Jugendlichen vom Fahrrad und schlug ihm ins Gesicht. Die beiden anderen Jugendlichen wurden vom Beschuldigten an den Zaun gedrückt und ebenfalls geschlagen. Die Verletzungen waren allerdings nicht schwerwiegend.

Beamte fertigen Anzeigen wegen Körperverletzung

Da der 35-Jährige nach der Identitätsfeststellung zunächst drohte, er werde noch mal zurückkommen und kurze Zeit später tatsächlich wieder die Geschädigten auflauerte, wurde er von den Beamten mitgenommen.

Die Gesetzeshüter nahmen mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Die Ermittlungen dauern an.

Von René Gaffron