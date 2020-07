Streit in der Sterbebegleitung: palliativmedizinische Versorgung in Brandenburg an der Havel neu geordnet

Brandenburg/H

Die ambulante ärztliche und pflegerische Versorgung von sterbenskranken Menschen in Brandenburg an der Havel und im angrenzenden Umland ist seit dieser Woche neu aufgestellt.

Die Gesellschaft „Palliative Care Team Harms GmbH“ (PCT) wurde am 21. Juli umbenannt in „Palliative Care Team Brandenburg GmbH“. Der in den vergangenen Jahren in der Palliativmedizin engagierte Arzt Dirk Harms ist damit außen vor – „ausgesteuert“, wie er sagt.

Mit der Umbenennung und Neuausrichtung endet ein zunächst schwelender und zuletzt offen ausgetragener Konflikt um die sogenannte „Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung“ (SAPV) in der Stadt. Sie wird nach der Erfahrung benötigt von jeweils 70 bis 90 sehr schwer erkrankten und sterbenden Menschen in der Stadt und den benachbarten Gemeinden.

Jedermann Gruppe und Hand in Hand

Die von Sven Rohde geführte Jedermann-Gruppe und die Gesellschaft „Hand in Hand“ mit Daniela Zirpel an der Spitze übernehmen die Aufgabe nun in Kooperation, wie beide Geschäftspartner mitteilen. Ein paralleles Angebot gibt es somit vorerst nicht.

Palliativ bedeutet schmerzlindernd Palliativ bedeutet schmerzlindernd. Die 2007 eingeführte spezialisierte ambulante Palliativversorgung bietet neben der Hospizarbeit eine besonders qualifizierte Begleitung im letzten Lebensabschnitt. Sie umfasst dabei ärztliche und pflegerische Leistungen in den eigenen vier Wänden, dazu gehört ganz maßgeblich die Schmerztherapie. Zum palliativmedizinischen Ärztepool der Jedermann-Gruppe gehören vier Ärzte, ab Oktober sogar fünf. Denn die leitende Ärztin des ehemaligen PCT Harms wird das Jedermann-Ärzteteam unter Leitung der Internistin und Palliativmedizinerin Dagmar Stein verstärken. Die Gesellschaft Hand in Hand verfügt über 14 ausgebildete Palliativpflegekräfte, von denen sechs die Versorgung der schwerkranken Menschen übernehmen. Beide Kooperationspartner kennen einander, weil sie bis vor etwa zwei Jahren schon einmal unter dem Dach des Gesundheitszentrums zusammengearbeitet haben. Dann trennten sich die Wege. „Hand in Hand“ bildete gemeinsam mit Dirk Harms das zweite Palliativ-Team in der Stadt.

Das wichtige Versorgungsangebot soll wieder in ruhige Fahrwasser kommen. Denn der erwähnte Konflikt war an den Angehörigen der schwerkranken Frauen und Männer nicht spurlos vorbeigegangen.

Sie hatten mitbekommen, dass es das „Palliative Care Teams Harms“ nicht mehr in der gewohnten Form gab. Dirk Harms, der Chef, war nicht mehr da.

Auf einmal das Doppelte an Anfragen

„Das war nicht einfach für uns, wir mussten plötzlich viele Patienten und deren ärztliche Versorgung übernehmen“, berichtet Jedermann-Chef Rohde, dessen Unternehmen ebenfalls seit langem Palliativversorgung gewährleistet.

Regelmäßig haben nach seinen Angaben Ärzte, Kliniken und Pflegeheime bei Jedermann angerufen. Rohde: „Wir hatten auf einmal das Doppelte an Anfragen.“

Das Foto ist erst anderthalb Jahre alt. Aber die vielversprechende Zusammenarbeit zwischen dem ärztlichen Leiter Dirk Harms und der Koordinatorin Daniela Zirpel (beide hinten links) besteht nicht länger fort. Das „Palliative Care Team Harms“ gibt es nicht mehr. Quelle: Jacqueline Steiner

Warum? Die Vorgeschichte des erwähnten Konflikts reicht länger zurück und mündete in diesem April darin, dass die Spitze der im März 2018 gegründeten „Palliative Care Teams Harms“ auseinanderbrach. Die beiden Geschäftsführer Dirk Harms und Daniela Zirpel konnten nicht mehr länger miteinander.

Große Unterschiede

Wie es zu der Trennung gekommen ist, stellen beide Seiten unterschiedlich dar. Daniela Zirpel berichtet, ihr Co-Geschäftsführer habe am Montag, den 6. April seine Kündigung auf den Tisch gelegt. „Aus dem Kalten, total überraschend“, wie sie sagt.

Dass es nicht funktioniere mit ihr, so habe er seinen Schritt begründet, berichtet Zirpel. Sie habe daraufhin einen Honorararzt finden müssen, der Harms’ Dienst übernimmt. Das sei gelungen, sodass kein Patient unversorgt geblieben sei.

Dirk Harms, der seit 2008 als ärztlicher Leiter palliativmedizinisch arbeitet, bestätigt, dass Daniela Zirpel und er nicht zusammenpassten. Das habe sich frühzeitig herausgestellt. Er erklärt das damit, dass beide eine andere Haltung zu ihrer Arbeit und der Aufgabe haben und einen unterschiedlichen Stil pflegen.

Keiner ist böse

Man bewerte Konflikte und verschiedene Herangehensweisen ganz unterschiedlich. „Keiner von uns ist verkehrt oder böse, aber eben anders“, sagt Dirk Harms, der auch Sven Rohde einen „tollen Job“ bescheinigt.

Seinem Kündigungsschreiben sei ein Brief seiner Co-Geschäftsführerin vorausgegangen. „Der kam einem Rauswurf gleich“, berichtet er. Keineswegs habe er Knall auf Fall gekündigt, sondern nur „mit aufschiebender Wirkung“.

Er habe in einer Übergangsphase bis zur Trennung weiter als Arzt arbeiten wollen. Doch seine Mitgesellschafterin habe keine Kommunikation mehr zugelassen und ihm am 20. April gekündigt.

Weg frei für neue Gesellschaft

Dirk Harms hat sich gegen eine gerichtliche Auseinandersetzung entschieden und seine Anteile an der gemeinsamen Gesellschaft an Zirpel verkauft. Damit war der Weg frei für die neue „Palliative Care Team Brandenburg GmbH“.

Dort liegt die Gesamtverantwortung für die ärztliche Versorgung nun beim Palliative Care Team der Jedermann Gruppe. In der Palliativpflege kooperieren die Jedermann Gruppe und Zirpels Pflegedienst „Hand in Hand“.

Geist der Zusammenarbeit

Sven Rohde und Daniela Zirpel geben in ihrer gemeinsamen Erklärung ein Versprechen ab, das ein bisschen vergiftet klingt in Richtung Dirk Harms. Es lautet: „In Zukunft wird die wichtige ambulante Versorgung ausschließlich geprägt vom Geist der Zusammenarbeit, in deren Mittelpunkt der schwerkranke Mensch und seine Angehörigen stehen.“

Damit endet nach ihren Worten die Zeit, „in der nebeneinander arbeitende Teams sich um schwerkranke und sterbende Menschen kümmerten“.

Die Pläne von Dirk Harms

Ob damit das letzte Wort gesprochen ist, dürfte die nähere Zukunft zeigen. Der Arzt Dirk Harms übernimmt derzeit Notdienste, möchte aber ein neues palliativmedizinisches Team aufbauen.

„Auf jeden Fall, das ist doch mein Leben“, versichert er. Nach seinen Vorstellungen wird das künftige Team in Brandenburg/Havel und Kloster Lehnin tätig sein.

Von Jürgen Lauterbach