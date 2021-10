Brandenburg/H

„Wichtig für die Pendler ist nur, dass eine demokratische Mehrheit in der SVV weiter die Lebensrealität der Menschen in unserer Stadt respektiert“, schreibt der Vize-Fraktionschef in der Brandenburger SVV Michael Tonn. Und definiert auch, wer für die AfD das demokratische Spektrum abbildet, und wer nicht.

„Die demokratischen Parteien in der SVV, AfD, CDU, Freie Wähler und FDP“, hätten in der September-SVV dafür gesorgt, dass die Bahnhofspendler eine Stimme im Stadtparlament hätten, während sich die „ideologischen Parteien Grüne, Linke und SPD“ damit blamiert hätten, dass ihnen „linke Ideologie wichtiger als die Interessen und Belange der Bürger“ seien.

Heftige Vorwürfe

Der Vorwurf wiegt schwer, ebenso wie die Trennung in demokratisch und nicht demokratisch durch den AfD-Mann, dessen Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Zum Hintergrund: In der September-SVV wurde auf Antrag von CDU, Freien Wählern und SPD die weitere Entwicklung des Bahnhofsumfeldes beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, Entwicklungspotenziale zu identifizieren und der SVV zum Beschluss vorzulegen.

Sieht seine Partei in der Mitte der Demokraten: Michael Tonn von der AfD. Quelle: privat

Die AfD war der Meinung die Situation der PkW-Pendler, sei nicht ausreichend gewürdigt und reichte einen Ergänzungsantrag ein, mit dem bei der weiteren Entwicklung des Bahnhofsumfeldes die Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten sichergestellt werden solle.

Der fand mit den Stimmen von AfD, CDU, Freie Wähler und FDP eine Mehrheit. Damit seien Pendlerparkplätze ebenso garantiert wie der explizite Neubau eines Parkhauses in der Folge der Untersuchung und Feststellung der Potenzialflächen, glaubt nun die AfD.

OB: Stadtplanung hat Pendler im Blick

Lässt dabei außer Acht, dass eben das auch die Vorplanungen der Stadtentwicklung beinhaltet, die seit geraumer Zeit daran arbeitet, wie und wo am Bahnhof Parkflächen entstehen könnten – auch mit Blick auf das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Dass die „ideologischen Parteien“ der aus ihrer Sicht „demokratischen Mehrheit“ nicht gefolgt sei, zeige laut Tonn, dass bei SPD, Linken und Grünen „linke Ideologie“ vor Bürgerinteressen stehe. Nur deshalb sei der AfD-Antrag von ihnen abgelehnt worden.

Ist verwundert über die neue Rathauskooperation von CDU, FW, AfD und FDP: Claudia Sprengel von den Linken Quelle: Jacqueline Schulz

Dass das nicht der Wahrheit entspricht, davon ist die Linke Fraktionschefin Claudia Sprengel überzeugt. Der Ergänzungsantrag sei zwar nicht schädlich aber unnötig gewesen. Das habe auch Oberbürgermeister Steffen Scheller in der SVV deutlich gemacht. Denn natürlich prüfe die Verwaltung die Parkraumsituation bei einer Potenzialanalyse.

Sprengel: „Die AfD-Mitglieder haben in gewohnter Rhetorik eine neue Angst vor Parkplatzmangel geschürt.“ Obwohl sich zuerst alle Redner einig über die Unnötigkeit der AfD-Ergänzung gewesen seien, habe der CDU-Fraktionschef Jean Schaffer plötzlich eine Beratungspause gefordert.

„Normalität der Zusammenarbeit“?

Diese habe Schaffer genutzt, „um mit seiner neuen Rathauskooperation, in der die SPD scheinbar durch die AfD ersetzt wurde, über eine Übernahme von Teilen des Änderungsantrages zu verhandeln.“ Für CDU, Freie Wähler und FDP gehöre es „mittlerweile zur Normalität mit einer offen rassistischen Partei zu stimmen und zu arbeiten“, erzürnt sich Sprengel.

Welchen Vorteil sie die CDU davon erhoffe sich auch gegen Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) zu stellen, „wissen wahrscheinlich nur die Beteiligten.“ Die Linke werde, so Claudia Sprengel abschließend, „nie einem Antrag der AfD zustimmen und somit die Legitimierung einer rechten, antidemokratischen Partei vorantreiben.“ Diese Praxis üben CDU, SPD und Linke auch auf Landesebene.

Von Benno Rougk