Es könnte so schön sein im Lehniner Wald- und Seengebiet. Fast 40 Jahre war es das auch für Familie Lange aus Jena, zu der ein schwerbehinderter Sohn gehört. Erst verlebten die Thüringer ihren Urlaub in einem Betriebsferienobjekt am Netzener See, nach der Wende in anderen Häusern der Erholungsregion. 2002 konnte Familienoberhaupt Karl-Otto Lange ein Ferienbungalow im Netzener Klostertrift anmieten. Doch aus jahrelanger Freude über den Freizeitsitz im Grünen ist pure Verzweiflung geworden – Kündigung!

Seit 2018 läuft im Schatten märkischer Kiefern ein Tauziehen um den 68 Quadratmeter großen Bungalow in idyllischer Waldrandlage. Er gehört zu einem ehemaligen Ferienlager, dass nach der Wende privatisiert und saniert wurde. Das Ehepaar Karl-Otto und Regina Lange will den Rauswurf nicht akzeptieren und vermutet Willkür hinter der Kündigung. „Wir haben niemandem etwas getan. Unsere soziale Lage ist überhaupt nicht berücksichtigt worden“, beklagt sich Regina Lange gegenüber der MAZ. Neben dem schwerbehinderten Sohn Steffen gehört noch die krebskranke Tochter Kathrin und die ebenfalls an Krebs erkrankte Mutter von Regina Lange, Ruth Hering (91), zur Kernfamilie, die seit vielen Jahren gemeinsam in Netzen Urlaub vom schweren Alltag macht.

Gegen die Kündigung wegen Eigenbedarfs hat Familie Lange Klage beim Amtsgericht Brandenburg eingereicht. Die erste Instanz ging für die Thüringer verloren. Rechtsanwalt Steffen Rogge vertritt die Langes nun im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Potsdam. Ein Gütetermin brachte keine Einigung. Nun richten sich alle Augen auf die für August angesetzte Hauptverhandlung. Für Rogge gibt es Aussichten, die Kündigung abzuweisen. Dabei stellt der Jurist nicht nur auf die besondere soziale Situation der Familie ab. Der Anwalt zweifelt an, ob Eigenbedarf überhaupt der tatsächliche Grund für die Kündigung ist. Womöglich geht es nur um solventere Mieter. Dabei steht auch der Vorwurf im Raum, dass andere Mieter ihre Bungalows als Dauerwohnsitz nutzen würden, was im Außenbereich nicht zulässig wäre. Langes haben sich diesbezüglich an die Bauordnungsbehörde des Landkreises gewandt. Eine Kontrolle gab es aber noch nicht.

Vermieter ist Ortsvorsteher

Beim Vermieter handelt es sich um Jens Wiedecke, der auch Ortsvorsteher in Netzen ist. Wiedecke legt wert auf die Feststellung, dass seine Rolle als Vermieter nichts mit seinem Ehrenamt zu tun hat. Weil es sich um ein laufendes Berufungsverfahren handele, wolle er sich zum aktuellen Fall nicht äußern, so Wiedecke auf Nachfrage. Immerhin bezeichnet er das Verhältnis zu Familie Lange als „zerrüttet“. Auch stellt der Netzener klar, dass alle seine Mieter ihre Hauptwohnsitze außerhalb des Ortes hätten.

Schwere Vorwürfe

Dagegen fühlen sich die Langes, die das rund 600 Quadratmeter große Grundstück mit fremder Hilfe picobello sauber halten, immer mehr zum Auszug gedrängt. Sie berichten von Mobbing und Beschimpfungen. „Die Leute dürfen uns nicht einmal mehr guten Tag sagen. Dabei wollen wir uns nur erholen und unsere Ruhe haben“, so Karl-Otto Lange, der schon einen Schlaganfall und eine Herzinfarkt hinter sich hat. Aus eigenen Stücken wollen die Langes Netzen dennoch nicht verlassen. Nicht nach so vielen Jahren mitten im Grünen.

