Streit um Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel wird Chefsache

Der Streit um die Regionalleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Brandenburg an der Havel wird zur Chefsache. Das haben Oberbürgermeister Steffen Scheller und der zuständige Beigeordnete Michael Brandt (beide CDU) nun verabredet. „Mir macht große Sorge, dass eine Vielzahl von Personen und Institutionen unabhängig voneinander Probleme in der Kommunikation mit der Berufsfeuerwehr haben“, sagt Brandt.

Sprachlose Berufsfeuerwehr

Feuerwehrchef Mathias Bialek. Quelle: Rüdiger Böhme

So müssen sich nun Rathauschef und Beigeordneter um Themen kümmern, die eigentlich in der von Mathias Bialek geführten Fachgruppe selbstständig gelöst werden müssten. „Diese Baustelle treibt mich seit zwei, drei Jahren um. Es gibt Probleme in der Kommunikation der Berufsfeuerwehr zur den Freiwilligen Wehren, zu den Hilfsorganisationen DRK und Johanniter-Unfallhilfe, zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und zu den Partnern bei der Leitstelle.“

Scheller redet mit Landräten

Der Kreistag von Teltow-Fläming soll am Montag beschließen, den Leitstellen-Vertrag mit Brandenburg an der Havel zu kündigen. Auch aus Potsdam-Mittelmark sei mehr als ein deutliches Murren zu hören. Scheller will nun eine Gesprächsrunde mit den Landräten Kornelia Wehlan (Linke, TF) und Wolfgang Blasig ( SPD, PM) – möglicherweise auch mit den zuständigen Dezernenten – initiieren, um die Gespräche wieder auf eine sachliche Basis zu stellen.

Beirat hat kein Vetorecht

Beigeordneter Michael Brandt (CDU). Quelle: JACQUELINE STEINER

Dann müssten auch die Vorwürfe aus TF auszuräumen sein. Brandt hat sich alle Vorgänge angesehen, die Aktenlage spreche nicht gegen die Berufsfeuerwehr der Havelstadt. „Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wir erledigen Aufgaben für andere mit und teilen uns die Kosten. Grundlage ist das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. Der Leitstellenbeirat dient der Information und Beratung. Er hat aber kein Vetorecht und auch kein Recht auf einstimmige Entscheidungen, wie es aus Teltow-Fläming verlangt wird.“

Gespräche sind eingeschlafen

Im vorigen Jahr habe man sich auf neue Vertragsbedingungen verständigt, ein Entwurf aus TF wurde vom Brandenburger Rechtsamt geprüft und ein eigenständiger Entwurf dagegen gesetzt. Seitdem seien die Gespräche eingeschlafen. Zu einer Arbeitsgruppe haben Brandenburg an der Havel und PM Vertreter benannt, nicht aber TF.

Abrechnungen müssen geklärt sein

Auch den Vorwurf intransparenter Abrechnungen für den Rettungsdienst, die teilweise von den Krankenkassen nicht anerkannt würden, mag Brandt nicht stehenlassen. „es gibt Nachfragen, aber fast nur aus dem Mittelmark-Landkreis, nicht aber aus Teltow-Fläming. Die meisten Probleme können wir klären. Wir können es aber nicht, wenn wir nicht davon erfahren.“

Mehr Personal, mehr Kosten

In Brandenburg an der Havel sei mehr Verwaltungspersonal mit gehobener Ausbildung eingestellt worden, um besser und schneller abzurechnen. Das sei von Teltow-Fläming auch gefordert worden. Im Gegenzug sich aber nicht an den Personalkosten beteiligen zu wollen, sei kontraproduktiv.

Innenminister will beanstanden

Das Innenministerium werden einen Beschluss des Kreistages Teltow-Fläming zum Kündigen des Leitstellenvertrages mit hoher Wahrscheinlichkeit beanstanden –das ist der Stadt Brandenburg bereits aus Potsdam mitgeteilt worden. „Wir müssen also eine Lösung finden, über alles zu reden. Man darf Verträge nicht nur aufschreiben, sondern auch leben.“ Brandts Kritik richtet sich somit nicht nur gegen die beiden Partner-Landkreise, sondern auch gegen sein eigenes Ressort.

Sondersitzung in Brandenburg /H.

Die Brandenburger Stadtverordneten Carsten Eichmüller, Werner Jumpertz (beide SPD), Ralf Krombholz ( Bündnisgrüne) und René Kretzschmar (Linke) haben für den 12. Januar eine Sondersitzung des Finanzausschusses beantragt, auch Vertreter aus Teltow-Fläming sind dazu eingeladen. „Mit unserer Forderung nach einer Schwerpunktsitzung zu diesem Thema unter Anwesenheit des Oberbürgermeisters und eines Vertreters aus Teltow-Fläming wollen wir dazu beitragen, dass man endlich wieder vernünftig ins Gespräch kommt“, sagt Krombholz in einer gemeinsamen Erklärung.

