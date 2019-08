Brandenburg/H

An diesem Dienstag wird wohl es im neu zusammengestellten Hauptausschuss bereits bei dessen konstituierenden Sitzung den ersten Streit geben. Es geht um die Vorlage der Verwaltung zum Bilden eines Werkstattgremiums für den Packhof aus Stadtverordneten, Verwaltern, Fachleuten und Bürgern.

Gremium soll Vorschläge bewerten

Nachdem die offene Ideensammlung wie berichtet beendet ist, soll das Gremium nun die eingereichten Vorschläge prüfen und bewerten sowie eine künftige Nutzung des gut vier Hektar großen Areals an der Brandenburger Niederhavel festlegen.

Im Gremium sitzen aus der SVV voraussichtlich Georg Riethmüller ( CDU), Hanswalter Werner ( SPD), Martina Marx (Grüne) sowie Dirk Stieger (Freie Wähler). Linke, AfD und FDP müssen erst noch bestimmen, wen sie dahin schicken. Für die Verwaltung nehmen teil: Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), Liegenschaftsverwalterin Angelika Köhler, Stadtplanerin Andrea Kutzop sowie Verkehrsplaner Rolf Beyer. Zudem entsendet die Architektenkammer drei Spezialisten für Architektur, Stadt- und Landesplanung sowie der Denkmal- und Sanierungsbeirat einen Vertreter.

Bürger können sich für Mitarbeit bewerben

Vervollständigt wird das Ganze durch einen Vertreter der Bürgerinitiative Packhof sowie drei Bürger, die ausgelost werden. Bewerbungen werden noch bis zum 30. August angenommen.

Linke will Thema in der SVV

René Kretzschmar (Linke). Quelle: Die Linke

Das Bilden dieses Gremiums soll nun am Dienstag im Hauptausschuss beschlossen werden. Doch regt sich dagegen Widerstand. Linken-Fraktionschef René Kretzschmar will beantragen, diese Entscheidung in die Stadtverordnetenversammlung zu tragen und dort beschließen zu lassen. „Alle wichtigen Beschlüsse hat bislang die SVV zu diesem Thema gefasst. Dazu ist es zu wichtig. Außerdem zwingen wir die Verwaltung damit, in diesem Monat eine SVV anzusetzen. Wie ich hörte, soll diese nach dem Willen der Rathausführung am liebsten ausfallen. Angeblich, weil es nichts zu beschließen gibt.“

Seit Mai nicht mehr getagt

Seit Mai hat das oberste Entscheidungsgremium der Stadt nicht mehr getagt, und auch in den Monaten davor gab es keine entscheidenden Beschlüsse mehr, weil Ende Mai die Kommunalwahlen anstanden und man Richtungsweisendes den Neuen überlassen wollte.

Offizielle Vorlage im Januar

Ein bisschen zeit bleibt ja noch: Das Werkstattgremium zum Packhof soll am 4., 11. und 25. November jeweils montags dreimal nichtöffentlich tagen, dann die Bürgerbeteiligung auswerten und ihre Ergebnisse erst im Januar 2020 der SVV vorlegen.

Wer als Vertreter der Bürger am Werkstattverfahren teilnehmen möchte, kann sich bis zum 30. August 2019 persönlich oder formlos per E-Mail im Vorzimmer des Fachbereiches Stadtplanung anmelden: Fachbereich Stadtplanung, Klosterstraße 14, Raum A 112. Telefonisch unter 03381 58 61 01 oder per E-Mail Stefanie.Bruere@stadt-brandenburg.de. Über die Teilnahme an dem Werkstattverfahren entscheidet dann das Los,

Von André Wirsing