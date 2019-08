Brandenburg/H.

Wer den Sumpf austrocknen will darf nicht die Frösche fragen. Die melden sich! So wie Freitag der Gewerbeverein, der unter anderem von Michael Kilian, Marco Lessentin, Maik Minuth, André Eckhardt (alle CDU) und Gordion Rusch geführt wird. „Mit Entsetzen“, so schreibt Kilian, nahm man den MAZ-Bericht zur Kenntnis, wonach OB Steffen Scheller ( CDU) die „ Bebauung des Neustadt Marktes angeregt.“

Gewerbeverein contra Scheller

Und: „Wir als Gewerbeverein waren damals wie heute strikt gegen eine Bebauung.“ Es sei sinnlos „angesichts der Leerstände Ansiedlungsflächen zu schaffen.“ Zum Verständnis: Der beschlossene Rahmenplan sieht eine Bebauung ausdrücklich vor. Nur gefielen sich ein paar CDU-Protagonisten lange darin, aus der richtigen „Loch-zu-Aktion“ ewig politisch Kapital schlagen zu wollen und den SVV-Beschluss zu ignorieren.

„Liebenswerter Markt“

„Wir finden, dass der Markt lebens- und liebenswert ist“, schreibt Kilian. Ein Parkplatz zum Verlieben? Ein von ausgesuchter Hässlichkeit geprägtes Markttreiben mit Gulaschkanone, Bierbänken und Hähnchengrill im Staub neben einer seit Jahren vor sich hingammelnden Uhr?

Was genau die Stadt dort braucht, hat Scheller nicht vorgegeben. Nie war nur von zusätzlichen Läden die Rede, sondern von einer maßvollen Bebauung, die Stadtentwicklung erkennbar macht und die Lebensqualität erhöht. Wie das aussehen könnte, wie man Autos vom Platz bekommt und welche Nutzungen in Frage kommen (Wohnen, Handel, Freizeit...), das, so der OB, solle Teil der Diskussion werden.

„Loch zu? Reicht nicht!“

Sein Vize Michael Brandt ( CDU) hält den Vorstoß für überfällig: „Loch zu? Reicht nicht! Unsere Stadtmitte verdient mehr.“ Recht haben Scheller und Brandt!

Die Frage ist: wer profitiert, wenn der Platz nicht umgestaltet wird? Ein Teil der Gewerbevereins-Chefs veranstaltet dort den Weihnachtsmarkt und ist in die wenigen anderen Veranstaltungen wie den von der Stadtmarketing-Gesellschaft STG organisierten „Fashion-Day“ involviert.

Immer die gleichen Namen

Die von Thomas Krüger ( CDU) geführte STG, die 2019 aus der Stadtkasse für Marketing und Citymanagement 195 000 Euro und für Tourismus gut 300 000 Euro bekommt, hat drei Gesellschafter. Den Gewerbeverein mit Kilian und Rusch, den Tourismusverein mit Thomas Deterling und Eckhardt, den Stadtmarketingverein, mit Rusch und Kerstin Neitzel.

Man darf sich wundern über stets gleiche Namen in dem Konstrukt. Die aus der Stadtkasse geförderte STG, so steht es auf der Internetseite, will die „Attraktivität“ der Stadt erhöhen. Als Beispiele nennt sie „Mondscheinshopping, Wegeleitsystem, Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln sowie die Aktion ’Erlebnis Innenstadt’“.

Drohende und akute Leerstände

Gleichzeitig beklagt sich der Gewerbeverein, in dessen Vorstand wiederum die Führungskräfte aller STG-Gesellschafter sitzen, über „drohende und akuten Leerstände“ und warnt vor „dem ökonomischen Tod“ der Innenstadt im Falle der Bebauung. Was haben sie denn all die Jahre gegen den aktuellen Zustand getan? Womöglich sind das Instrument STG und der eng verwobene Gesellschafterkreis nicht mehr das geeignete Mittel, um der Gefahr zu begegnen, die der Internethandel, veränderte Einkaufsgewohnheiten und Freizeitgestaltungen für die City mit sich bringen.

Weitere Diskussion bahnt sich an

Wer glaubt, dass der Neustadt Markt lebens- und liebenswert ist, hat womöglich keine Ahnung davon, wie es sich anfühlt, in einer funktionierenden City zu leben. Das aber würde bedeuten: Die Politik muss nicht allein die Diskussion zur Platzbebauung sondern auch darüber führen, mit welcher Struktur sie Tourismusförderung, Citymanagement und Stadtmarketing zukünftig führen will.

Von Benno Rougk