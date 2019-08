Brandenburg/H

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Montagabend im Brandenburger Stadtteil Nord eskaliert. Die beiden 34 und 45 Jahre alten Kontrahenten gerieten kurz vor 20 Uhr vor dem Netto-Markt in der Karl-Marx-Straße aneinander. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Demnach schlug der jüngere der beiden Männer dem älteren plötzlich mit der Faust und der flachen Hand gegen den Kopf und ein Bein. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Beide Männer waren offenbar sturzbetrunken.

Der Tatverdächtige flieht in Richtung Kreyssigstraße

„Der Tatverdächtige zerstörte ebenfalls das Mobiltelefon des Geschädigten, damit dieser nicht sofort die Polizei rufen konnte“, teilte eine Sprecherin der Direktion West mit.

Der 34-Jährige sei dann in Richtung Kreyssigstraße geflohen. „Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen nach ihrem Erscheinen am Tatort nicht mehr antreffen“, berichtete die Sprecherin weiter.

Die Kripo übernimmt den Fall

Das Opfer der Attacke hatte nach Polizeiangaben einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille.

Jetzt übernimmt die Kripo den Fall. „Die Polizei hat Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung aufgenommen“, heißt es aus der Direktion.

Von hms