Studentenwerk und Mensa-Mitarbeiterin finden vor Gericht eine Lösung

Brandenburg/H

Nach einem etwa zwei Jahre währenden Rechtsstreit haben das Studentenwerk Potsdam und eine ihrer Mensa-Mitarbeiterinnen aus Brandenburg/Havel vor dem Arbeitsgericht Frieden geschlossen.

Somit musste die Kammer von Arbeitsrichter Peer Siggel kein Urteil sprechen, was das Grundproblem vermutlich gar nicht gelöst hätte.

Die seit 26 Jahren fürs Studentenwerk tätige Mensa-Mitarbeiterin hatte ursprünglich geltend gemacht, dass sie die körperlich schwere Arbeit in der Küche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaffe und daher an der Kasse arbeiten müsse.

Rückkehr zum Rotationsmodell

Zwischen 2014 und 2017 wurde sie auch entsprechend eingesetzt. Doch mit dem Wechsel in der Mensaleitung kehrte das vom Studentenwerk favorisierte Rotationsmodell zurück. Die betreffende Angestellte sollte einen Teil ihrer Arbeit wieder in der Küche leisten.

Dagegen wehrten sich sie und eine Kollegin, die in einem ähnlichen Alter ist, mithilfe ihres Anwalts. Im Ergebnis wurde die Frau von der Studentenspeisung der TH Brandenburg zur Hochschulmensa am neuen Palais in Potsdam versetzt.

Dieser Wechsel des Arbeitsortes ist für die in einem Brandenburger Ortsteil lebende Frau mit erheblichem Mehraufwand verbunden. An ihren fünf Arbeitstagen muss sie etwa zwei Stunden fahren für fünf Stunden Arbeitszeit.

Langer, teurer Arbeitsweg

Ihr Rechtsanwalt Simon Daniel Schmedes wies in der Verhandlung vor der 3. Arbeitsgerichtskammer darauf hin, dass die 112 Euro Fahrtkosten bei einem relativ kleinen Gehalt finanziell wehtun.

Somit klagten Schmedes und seine Mandantin gegen die Versetzung. Den anderen Arbeitsplatz hatte das Studentenwerk ihr zugewiesen mit dem Argument, dass man nur in Potsdam auf ihre gesundheitliche Einschränkung Rücksicht nehmen können.

In dem mit 22 Beschäftigten größeren Mensabetrieb in Potsdam muss die Angestellte nicht in der Küche arbeiten. In Brandenburg/Havel, wo vier Beschäftigte weniger arbeiten, sei das nicht zu organisieren.

Im billigen Ermessen?

Ist die Versetzung vom Direktionsrecht der Arbeitgeberin gedeckt und entspricht sie dem billigen Ermessen? Zu diesen Fragen hätte das Arbeitsgericht in einem Urteil Stellung nehmen müssen.

Richter Siggel machte einen Vergleichsvorschlag, nachdem die Klägerin angekündigt hatte, dass sie mit 63 in den vorgezogenen Ruhestand gehen werde. Der Vorschlag des Richters wurde leicht abgewandelt angenommen.

Vergleich geschlossen

Bis Ende dieses Jahres arbeitet die Frau noch in Potsdam. Danach endet ihr Arbeitsverhältnis betriebsbedingt zum 30. Juni 2021. Das Studentenwerk stellt sie für das halbe Jahr 2021 frei, bezahlt sie aber solange weiter.

Von Jürgen Lauterbach