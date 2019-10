Die Hölle von Görden: So war der härteste Knast im Osten

Brandenburg/H

Gefangene, die mit Waffen hantieren, ein gelungener Fluchtversuch in den Westen und ein Gefängnisleiter, der sich von Inhaftierten eine Luxus-Villa bauen lässt, gehören zur Geschichte der ehemaligen Haftanstalt Brandenburg-Görden.

Bis zu 3500 Häftlinge saßen hier gleichzeitig im Gefängnis, das Zuchthaus war eine der vier größten Haftanstalten in der DDR. „Hier gab es besonders viele Gefangene mit langen Freiheitsstrafen, unter denen auch viele Mörder und Sexualstraftäter waren“, sagt Historiker Tobias Wunschik.

Zur Galerie Bis zu 3.500 Häftlinge saßen zeitgleich im ehemaligen Zuchthaus Brandenburg-Görden. Die Geschichte der Haftanstalt ist geprägt von Unrecht, Leid und Willkür.

Der Strafvollzug in der ehemaligen Strafanstalt beschäftigt ihn seit Jahren. Der Wissenschaftler betont vor 35 Zuhörern in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden, dass politische Gefangene damals gegenüber ihren kriminellen Mitinsassen benachteiligt wurden. „Ihnen widerfuhr eine strengere Behandlung, auch ohne eigenes Fehlverhalten“, sagt der 52-Jährige.

Gefangene erleben Leid und Unrecht

Die Geschichten seiner 1017 Seiten umfassenden Studie „Honeckers Zuchthaus“ handeln von Widerstand, Leid und Unrecht. Ingrid Junge war zwölf Jahre alt, als ihr Vater Ernst Karge 1954 inhaftiert wurde.

Die Brandenburgerin erinnert sich, wie schwierig es für ihn war, als Mitglied der Zeugen Jehovas an eine Bibel zu gelangen und denkt an die damaligen Haftbedingungen. „Die Häftlinge hatten nur einen Kübel und keine Toilette, sie durften meist nicht mal einen Zettel zum Schreiben benutzen“, sagt die 76-Jährige.

Nachrichten auf Seifestücken

Ingrid Junge erfuhr auch, dass Inhaftierte deshalb ein Stück Seife für ihre Notizen nutzten. „Wenn sie etwas aufgeschrieben haben und plötzlich die Tür aufging, haben sie den Bleistift und die Notizen in den Kübel mit Exkrementen geworfen, um nicht aufzufallen“, sagt Ingrid Junge.

Die Brandenburgerin berichtet, dass Gefangene anschließend die Ärmel hochkrempelten und in den Kübel griffen, um ihre Notizen zu retten. „Man muss sich mal überlegen, welche menschenunwürdigen Zeiten es damals waren“, sagt sie.

Willkürliche Haftbedingungen

Tobias Wunschik betont mehrfach, dass die Haftbedingungen der DDR-Zeit international anerkannte Normen verletzten. „Dies betraf sowohl den Kontakt zum Rechtsanwalt als auch das Recht auf einen zweiten Arzt. Die Haftwirklichkeit war durch strenge Regeln und auch durch Willkür geprägt“, sagt er und erinnert an Übergriffe auf Häftlinge.

So ermittelten Mitarbeiter der Staatssicherheit nicht nur gegen Verursacher von körperlicher Gewalt, sondern vorrangig gegen Inhaftierte, die Misshandlungen thematisierten.

Flucht mit Folgen

Der Historiker schildert, wie eine „spektakuläre Flucht“ die Geschichte der Haftanstalt veränderte. Im Jahr 1954 entkam Häftling Alfred Lauterbach gemeinsam mit dem Aufseher Horst Bock. Dieser sollte ihn eigentlich überwachen, doch beim Malen von Propagandaplakaten freundeten sich die Männer an.

„Der Aufseher war bereit, den Gefangenen zwischen Papiersäcken versteckt aus der Haftanstalt herauszuschmuggeln. Er nahm noch dienstliche Unterlagen mit, beide durchschwammen gemeinsam bei Potsdam die Havel und gelangten später nach Westberlin“, sagt Wunschik. Der Ausbruch führte zur Ablösung des damaligen Gefängnisleiters Heinz Marquardt. „Ein so spektakulärer Fluchtversuch durfte in der DDR einfach nicht gelingen“, sagt Wunschik.

„Strengster Anstaltsleiter der DDR “

Ab 1958 leitete Fritz Ackermann die Haftanstalt, er bezeichnete sich als „strengsten Anstaltsleiter der DDR“ und veränderte den Alltag im Zuchthaus maßgeblich. Ackermann ließ zunächst sämtliche Erleichterungen für Gefangene abschaffen, auch Mitarbeiter hatten wenig zu lachen.

„Wer zum Ministerium für Staatssicherheit rennt, rennt auch zum ZDF“, kommentierte der Gefängnisleiter damals. Er wollte Herr im Hause sein und torpedierte laut Wunschik sogar die Arbeit der Staatssicherheit. So ließ er 1958 einem hauptamtlichen Mitarbeiter in Brandenburg-Görden kurz nach Dienstantritt das Telefon abklemmen und den Schlüssel für den Zellentrakt wegnehmen.

Luxus-Villa aus Investitionsmitteln

Mit „barbarischen Maßnahmen“ drohte er inoffiziellen Mitarbeitern, die der Stasi Vorgänge melden wollten. Ende der Siebzigerjahre verschob der Anstaltsleiter Investitionsmittel zwischen verschiedenen Konten und ließ sich im Gördenwald eine Luxus-Villa für 500.000 DDR-Mark bauen.

Ackermanns Handlungen sind für den Historiker Tobias Wunschik eine Besonderheit. „Man kennt inzwischen auch andere Fälle von Begünstigungen, doch wahrscheinlich ist das nirgendwo soweit getrieben worden, wie in Brandenburg-Görden“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde.

Gefangene, die Waffen pflegen

Er bezeichnet den früheren Anstaltsleiter als „Herrscher eines kleinen Wirtschaftsimperiums“ mit unorthodoxen Methoden. Ein einfaches Urteil über ihn sei „schwer möglich“, denn er ließ den Gefangenen auch Freiräume.

Da Ackermann Jäger war, reinigten und pflegten zwei Gefangene in der Haftanstalt seine Waffen. „Gefangene in der DDR, die mit Waffen hantieren, sind mir wirklich nirgendwo anders untergekommen“, sagt Wunschik.

Widerstand im Gefängnis

Die Geschichte der Haftanstalt Brandenburg-Görden ist für ihn auch eng mit dem Widerstand verbunden. Wunschik schildert, dass Häftlinge Transistorradios bauten, mit denen sie regelmäßig westdeutsche Radiosender empfingen. Razzien der Aufseher führten nie zum völligen Verschwinden der Geräte, stattdessen eher zu einem Ansteigen der Gerätepreise auf dem Schwarzmarkt.

Ende der Siebzigerjahre etablierte sich außerdem eine illegale Häftlingszeitung, der „Brandenburger Hammer.“ Dabei konstruierten Autoren Interviews mit dem damaligen Anstaltsleiter Fritz Ackermann und erhielten später hierfür eine Freiheitsstrafe von neun Jahren.

Dem ehemaligen Gefängnisseelsorger Johannes Drews ist es wichtig, an das Unrecht zu erinnern. „Wir vergessen in unserer Zeit häufig, dass die Gefangenen Menschen wie wir, mit Würde sind. Und diese wurde im Strafvollzug in der DDR zutiefst verletzt“, sagt der 70-Jährige.

Lesen Sie dazu auch:

Von André Großmann