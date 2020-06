Brandenburg/H

3791 pflegebedürftige Menschen gab es Ende 2018 in der Stadt. Im Jahr 2030 sollen es 4013 Menschen sein, die Leistungen sowie ambulante und stationäre Versorgung benötigen. Das geht aus dem „ Pflegebericht 2020“ hervor, der den Stadtverordneten am 24. Juni vorgelegt wird.

1516 Menschen arbeiten in der Pflege

Derzeit arbeiten 1516 Fachkräfte in der Pflege, davon 912 ambulant und 604 in stationären Einrichtungen. In zehn Jahren steigt der Bedarf an Pflegekräften um 330 auf 1844. Sozialplanerin Anett Günther aus dem städtischen Sozialamt, die den Pflegebericht verfasst hat, sieht das aus mehreren Gründen als Herausforderung an: Wegen der demographischen Entwicklung sinkt das Erwerbspersonenpotenzial in Brandenburg an der Havel bis zum Jahr 2030 um etwa zehn Prozent. Hinzu kommt, dass derzeit Tätige den Dienst in der Pflege bis zum Jahr 2030 verlassen und ersetzt werden müssen.

Großer Personalbedarf

„Das Land Brandenburg stellt deshalb fest, dass bis zum Jahr 2030 etwa so viele Menschen neu für eine Tätigkeit in der Pflege gewonnen werden müssen, wie aktuell in der Pflege tätig sind. In Brandenburg an der Havel sind dies ca. 1.440 neue Pflegefachkräfte.“

21 Pflegedienste in der Stadt

In der Havelstadt gibt es bereits zahlreiche Angebote. Mit Stand vom März sind in der Ambulanten Pflege 21 Pflegedienste und Hauskrankenpflegedienste aktiv, die etwa 2200 Menschen versorgen. Zudem gibt es in 15 Einrichtungen der Tagespflege 226 Plätze, weitere 70 Plätze in zehn Einrichtungen der Kurzzeitpflege. In der Stationären Pflege stehen in zehn Pflegeheimen 975 Plätze zur Verfügung.

Viel Pflege zuhause

„In Brandenburg an der Havel werden gegenwärtig cirka 80 Prozent der Pflegefälle zu Hause versorgt. Die Hälfte davon durch professionelle Pflegedienste, die andere Hälfte durch Angehörige und andere Pflegepersonen“, sagt Anett Günther. Übertrage man diese Anteile auf die für das Jahr 2030 erwartete Zahl der Pflegebedürftigen von 4.013 Personen, so ergeben sich etwa 3210 zu Hause zu versorgende Pflegefälle.

Familien sind wichtig

„Gelingt es nicht, den heutigen Anteil der familiären Pflege von etwa 50 Prozent zu stärken oder andere Formen für die häusliche Versorgung neben der professionellen Pflege zu finden, könnte sich die Anzahl der durch Pflegedienste zu versorgenden Menschen bis 2030 auf bis zu 4000 Menschen erhöhen“, warnt die Sozialplanerin.

Damit kommt den ambulanten Pflegediensten in der Stadt Brandenburg an der Havel eine ganz besondere Bedeutung in der pflegerischen Versorgung zu. Auch die durch die Angehörigen geleistete Pflege umfasse einen beträchtlichen Anteil. Dieses Potential für die Pflege solle möglichst erhalten werden.

Gute Versorgung mit Heimplätzen

Eine relativ gute Versorgungsquote attestiert Anett Günther bei den Pflegeheimplätzen. Von den 975 verfügbaren Plätzen sind derzeit 774 belegt, das entspricht einer Auslastung von etwa 80 Prozent. In der Stadt gebe es einen Pflegeheimplatz je vier Pflegebedürftiger, diese Quote sei im Land vergleichsweise gut. Übertrage man sie auf 2030, ergibt sich ein angenommener Bedarf von 1003 Plätzen – also 28 mehr als heute.

Mehr Versorgung bei Demenz

Im Pflegebericht erfasst sind auch Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. 2018 waren das insgesamt 1.533 Personen, das sind 2,1 Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt. Angenommen wird, dass die Zahl der Demenzkranken in zehn Jahren bei 2283. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen, weil sie älter werden als Männer.

Derzeit sind in der Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen 7,4 Prozent der Menschen betroffen, bei den über 90-Jährigen sind es mehr als 41 Prozent. „Da die Altersgruppe der über 80-Jährigen in den kommenden 15 Jahren überdurchschnittlich stark anwachsen wird, wird auch der Bedarf an Versorgungsleistungen für demenzkranke Menschen in Brandenburg an der Havel stark ansteigen.“

Von André Wirsing