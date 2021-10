Studie zeigt: So digital ist Brandenburg an der Havel wirklich

Brandenburg /H

„Das Internet ist für uns alle Neuland“, wusste schon Angela Merkel. Aber ist es auch Neuland für die Havelstadt? Wie digital diese aufgestellt ist, untersuchte nun eine Studie der Unternehmensberatung Haselhorst Associates. Sie vergleicht darin über 400 deutsche Städte und erstellte ein bundesweites Ranking: das Smart-City-Ranking. Brandenburg an der Havel landet auf dem 161. Platz. Im Vorjahr dümpelte die Stadt noch auf Platz 302 herum. Das Ergebnis lässt sich also sehen – zumindest auf den ersten Blick.

Etwa 31.000 Datensätze wertete die Beratungsfirma aus, um einzuschätzen wie es um den Digitalisierungsstand einzelner Bereiche in den Städten steht. Untersucht wurden die zehn Bereiche Mobilität, Gesundheit, Bildung, Energie und Umwelt, Gebäude. Strategie Basis und Infrastruktur, Verwaltung, Tourismus sowie Wirtschaft.

Brandenburg: Digitaler als letztes Jahr

Insgesamt erzielte Brandenburg einen Digitalisierungsgrad von 19 Prozent. Letztes Jahr waren es nur 5 Prozent. Auf Platz eins landet München mit 48 Prozent. Im Bundesland Brandenburg schneiden nur Potsdam und Cottbus besser ab. Was also ist seit dem letzten Jahr in Sachen Digitalisierung passiert?

In der Wirtschaft erreicht Brandenburg an der Havel einen Digitalisierungswert von 40 Prozent, sein Bestergebnis. „Hier konnte Brandenburg punkten, weil Strategien erkennbar sind“, sagt Lucía Wright, Beraterin bei Haselhorst Associates. So ist Brandenburg zum Beispiel Mitglied im Städtekranz Berlin-Brandenburg. Das Netzwerk arbeitet seit mehreren Jahren an einer überregionalen, zukunftsorientierten Stadtentwicklung.

Wie Brandenburg in den einzelnen Bereichen abschneidet Strategie Basis: 13 Prozent / 13 Prozent im Jahr 2020 Digitale Infrastruktur: 0 Prozent / 0 Prozent im Jahr 2020 Digitale Energie und Umwelt: 14 Prozent / 0 Prozent im Jahr 2020 Digitale Mobilität: 14 Prozent / 9 Prozent im Jahr 2020 Digitale Gebäude und Quartiere: 14 Prozent / 9 Prozent im Jahr 2020 Digitale Gesundheit: 30 Prozent /0 Prozent im Jahr 2020 Digitale Bildung: 14 Prozent / 5 Prozent im Jahr 2020 Digitale Verwaltung: 26 Prozent / 0 Prozent im Jahr 2020 Digitale Wirtschaft: 40 Prozent / 2020 wurde die Kategorie nicht in der Studie berücksichtigt Digitaler Tourismus: 26 Prozent / 2020 wurde die Kategorie nicht in der Studie berücksichtigt

Positiv aufgefallen sei Brandenburg auch durch ein Konzept im Einzelhandel. Das allerdings gibt es schon seit 2011. Entscheidend ist jetzt, was von den Ideen auch in die Tat umgesetzt wird. Im Bereich Wirtschaft sind Entwicklungen zu den vorangegangen Jahren nicht nachvollziehbar, da die Kategorie zum ersten Mal in dem Ranking berücksichtigt wird. Die Verbesserung Brandenburgs um 41 Plätze könnte also nicht nur an einem Digitalisierungsschub in Folge der Pandemie liegen, sondern auch an der Erweiterung des Rankings um die Bereiche Wirtschaft und Tourismus.

Handlungsbedarf im Glasfaserausbau

Damit Brandenburg digital nicht abgehängt wird, müsse die Stadt nun handeln. Lucía Wright betont: „Glasfaserausbau – das ist das Wichtigste“. Für sie ist die Formel ganz einfach: Ohne Glasfaser, keine Digitalisierung. In dem Bereich Infrastruktur, der dies bewertet, hat Brandenburg einen Digitalisierungsrate von null Prozent.

Insgesamt fehle der Stadt auch eine ganzheitliche Strategie, wie die Digitalisierung in allen Lebensbereichen umzusetzen sei. Deswegen kommt Brandenburg in dem Bereich Strategie Basis nur auf 13 Prozent. „Es fehlen klare Zuständigkeiten“, meint Wright. Immerhin hat die Stadt 2020 einen Digitalbeirat ins Leben gerufen. Eines der Ziele des Beirates war, sich beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) als Smart City Modelkommune zu bewerben. Dazu allerdings kam es nicht. Nach über einem Jahr wird der Beirat erst jetzt wieder aktiv. Aufgrund der Corona-Lage sei seit der Entstehung noch nicht viel passiert, erklärt Karl-Heinz Erler vom Brandenburger Digitalbeirat. Ein Digitalbeirat durch die Pandemie verhindert.

Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen

Dafür aber ist die Stadt seit Juni 2021 Teil des Projekts „Zukunftsregion Digitale Gesundheit“ vom Bundesgesundheitsministerium. Elektronische Rezepte und Telemedizin, also die Sprechstunde vorm Computer, werden hier erprobt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Digitalisierungsschub im Bereich Gesundheit. Von null Prozent verbesserte sich die Stadt auf 30 Prozent.

Nicht nur in Brandenburg an der Havel lässt sich ein positiver Trend erkennen: 2020 erreichten 251 der untersuchten Städte weniger als 12 Prozent in dem Ranking. Ein Jahr später schneiden nur noch 86 Städte so schlecht ab. Es tut sich also etwas in der Digitalisierung. Aber längst nicht genug: Keine der untersuchten Städte knackt die 50-Prozent-Marke.

Die Firma erhofft sich durch die Studie mit neuer Dringlichkeit auf die städtische Digitalisierung aufmerksam zu machen. Und natürlich die Städte zum Handeln zu bewegen – ein Handeln mit professioneller Beratung. Am besten geeignet für die Beratung sieht sich die Firma natürlich selbst.

Von Judith von Plato