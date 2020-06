Studieren trotz Corona: So lernen die Studenten der THB

Brandenburg/H

Der Schein trügt. Der Campus der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) liegt nicht im Tiefschlaf, auch wenn dort kaum Mitarbeiter und nur sehr wenige Studierende zu sehen sind. Es lernen und arbeiten alle, wenn auch aktuell nicht unbedingt „vor Ort“.

Am 13. März dieses Jahres wurden wegen der akuten Ausbreitungsgefahr der Corona-Virusinfektionen im Land Brandenburg sämtliche Hochschulen für alle Studierenden geschlossen. Persönlichen Zutritt gab es nur noch mit besonderen Genehmigungen.

„Von dieser Situation wurden wir zu kurzfristig überfahren, nur drei Tage später, also am 16. März, sollte das Sommersemester starten“, berichtet der Dekan des Fachbereichs Technik, Thomas Götze, über die Erlebnisse der vergangenen Wochen. Es mussten schleunigst gangbare Wege für alternative Lehrformen gefunden werden. Dass diese nur im Online-Bereich zu finden waren, lag auf der Hand.

Die Hochschulleitung stellte mit den Lehrenden eine „Task Force E-Learning“ zusammen, die in langen Schichten und zahlreichen Überstunden viele Möglichkeiten prüfte und noch immer jeden Montag tagt. Die bislang genutzte Lernplattform Moodle wurde als Basis für einen Online-Austausch von Lernmaterial benutzt, erwies sich jedoch ungeeignet für einen alternativen Vorlesungsbetrieb.

Florian Franz und Felix Witt (v.l.), Maschinenbaustudenten an der THB, gehören zu den Ersten, die wieder in die Labore dürfen. Quelle: Heike Schulze

„In der ersten Woche hat aber außer Moodle nicht viel geklappt. Aufgaben haben wir zwar bekommen. Lehre ging nicht. Die Hochschulserver waren total überlastet und stürzten immer wieder ab“, erinnern sich Florian Franz und Felix Witt, Maschinenbaustudenten an der THB, die in Brandenburg an der Havel und Wusterwitz wohnen.

Die Lösung bot sich mit Big Blue Button, einem Open-Source-Webkonferenzsystem, das für die Nutzung an der THB von Thomas Preuss vom Fachbereich Informatik angepasst wurde. Schon ab der zweiten Woche lief der Vorlesungsbetrieb wieder. Der Lehrbetrieb wurde in kürzester Zeit digitalisiert und in Online-Lehre umgewandelt. Jetzt funktioniert alles.

Fast wie zu normalen Vorlesungszeiten

„Seitdem sehen unsere Tage eigentlich wie immer aus, wenn Vorlesungszeit ist. Vorlesungen den Tag über, nur jetzt eben online, und an den Abenden Aufgaben lösen“, fährt Felix fort. „Ja, wir können ein bisschen länger schlafen. Dafür treffe ich die Anderen nicht und bin fast immer mit mir selbst beschäftigt.“ Aber jetzt gebe es endlich wieder Laborveranstaltungen, und man sei wenigstens drei halbe Tage in der Woche mal weg vom Computer, ergänzt er.

„Einige Laborveranstaltungen im Fachbereich Technik können nicht virtuell durchgeführt werden. Labore für Werkstoffprüfung oder Fertigungstechnik basieren auf der Haptik und dem „Begreifen“ der Werkstoffe. Das Gefühl von einem Stück Metall in der Hand ist über eine Webcam nicht erfahrbar. Für künftige Ingenieurinnen und Ingenieure ist dieses praktische Wissen jedoch unerlässlich,“ erklärt Dekan Götze, der sich mit seinen Mitarbeitern sehr für die Wiederaufnahme des Laborbetriebes eingesetzt hatte.

Lehrpläne bis in den September

Am aufwändigsten sei die Erarbeitung der neuen Pläne für die vielen Beteiligten gewesen, die jetzt über das Semesterende hinaus bis in den September reichen.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind äußerst streng. Kleinste Gruppen bis zu sechs Personen, die nur mit Anmeldung und Schutzmaske oder -visier und Gummihandschuhen unter Einhaltung von Sicherheitsabständen arbeiten dürfen. Händedesinfektion und Datenerfassung der Anwesenden sind selbstverständlich.

Christopher Stengel von der Offenen Werkstatt der THB demonstriert den 3D-Druck von Corona-Schutzvisieren Quelle: Heike Schulze

Dabei genießt die THB dank ihrer Offenen Werkstatt einen gewaltigen Vorteil: Sie stellt zum Beispiel chemikalienbeständige Gesichtschilde oder Schutzvisiere als Teil der Sicherheitsmaßnahmen an der THB im 3-D-Druckverfahren in der eigenen Offenen Werkstatt selbst her.

Arbeit in der eigenen Werkstatt

Christopher Stengel, Leiter der Werkstatt, „druckt“ seit Beginn der Corona-Krise diese Art Schutzausrüstung. Damit sind jetzt aber nicht nur die Studierenden und Mitarbeiter in den Laboren und im Haus versorgt, sondern auch andere Einrichtungen. Das Städtische Klinikum Brandenburg konnte schon zu Ostern 500 Gesichtsschilde in Empfang nehmen.

Hilfsangebote an Arztpraxen

Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen, sowie Menschen, die noch immer ohne nötige Schutzausrüstungen in kontaktreichen Bereichen arbeiten, sind aufgerufen, sich kurzfristig unter offenewerkstatt@th-brandenburg.de zu melden.

„Wir helfen gern und schnell“, so Stengel, und sehnt sich nach dem Normalbetrieb der Hochschule. „Dann wird es endlich wieder interessante Projektarbeiten geben und auch die Mittwochnachmittage für alle Brandenburger von 5 bis 99, die dann unentgeltlich interessante Technik kennenlernen und ausprobieren können, „selbstredend altersgerecht für jedes Alter“.

Kontakt: Technische Hochschule Brandenburg an der Havel, Offene Werkstatt, Christopher Stengel (0 33 81/35 53 58) stengel@th-brandenburg.de

Von Heike Schulze