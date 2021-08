Brandenburg/H

Im Rahmen des Seminars “Generatives Design” haben sich Studierende der Masterstudiengänge Digitale Medien und Informatik an der Technischen Hochschule Brandenburg intensiv mit Künstlicher Intelligenz (KI) befasst. So entstanden im Sommersemester 2021 generative IT-Systeme, die sich wie Musikinstrumente spielen lassen. Die Klang- oder Videokompositionen, die die Studierenden für die Abschlusspräsentation entwickelt haben, führen sie am Dienstag, 24. August, ab 19 Uhr live mit ihren Instrumenten in der St. Johanniskirche in Brandenburg an der Havel auf.

Organisiert wird der Abend von Alexander Peterhänsel mit Unterstützung des Fachbereichs Kultur der Stadt Brandenburg. Peterhänsel hat das Seminar gemeinsam mit den Lehrbeauftragten Christopher Höhn und Julian Netzer betreut. Die Platzzahl für die Präsentation „KI und Designmaschinen“ am 24. August ist pandemiebedingt begrenzt. Interessierte melden sich unter https://calendly.com/peterhaensel/jo an, um einen Sitz- oder Stehplatz zu reservieren. Vor Ort muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden, heißt es in einer Ankündigung der Hochschule.

Von MAZ