Stürmische Nacht: Orkan Zeynep beschäftigt die Brandenburger Feuerwehr

Brandenburg/H

Orkan Zeynep hat der Brandenburger Feuerwehr eine Nacht ohne Pause beschert. Die Kameraden rückten im Stadtgebiet zu 15 Einsätzen aus. In der Werner-Seelenbinder-Straße landete ein Baum auf dem Gehweg, in der Magdeburger Landstraße fielen Ziegel vom Dach.

Zur Galerie Okanartige Böen haben der Brandenburger Feuerwehr eine Nacht ohne Pause beschert. Die MAZ zeigt Szenen der Nacht.

Bild der Zerstörung

In der Upstallstraße sah Kraftfahrer Marcel Pelke ein Bild der Zerstörung. Er wollte nur Lieferteile zum MAN Truck & Bus Service bringen, kam dann aber nicht mehr weiter. „Ich dachte zuerst, dass da nur Schrott auf der Straße liegt, doch die Straße ist unbefahrbar. Ich muss jetzt umdrehen und eine andere Station ansteuern. Hier ist der Wind ist zu stark und meine Sicherheit geht vor. Ich habe dem Speditionsleiter ein Bild von den Sturmschäden gesendet und fahre jetzt nach Ludwigsfelde. Ich habe Respekt vorm Sturm, schnell fahren ist so nicht mehr möglich“, sagt der 31-Jährige.

Seine größte Herausforderung war die Fahrt in Richtung A2. „In Schmerzke war es im Auto so windig, dass es im Fahrzeug gewackelt hat. Ich fahre jetzt extra langsamer“, sagt er der MAZ. Marcel Pelke würde gern eine Pause anlegen und abwarten, doch die Zeit sitzt ihm im Nacken. „Wenn ich die Teile nicht ausliefere, macht es ein anderer. Ich hoffe nur, dass der Sturm sich legt“, sagt er.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schreckmoment für die Brandenburger Feuerwehr

Mitten im Orkantief erlebte die Feuerwehr einen Schreckmoment. „Wir wurden in die Neuendorfer Straße gerufen, weil dort ein Baum auf zwei Spaziergänger gekracht sein soll. Wir sind sofort mit einem Großaufgebot angerückt und haben intensiv gesucht. Den Baum haben wir gefunden, aber keine Personen. Der Notruf ist nur zu wählen, wenn eine Bedrohung vorliegt. Das ist kein Spaß, vor allem nicht bei orkanartigen Böen“, sagt Einsatzleiter Hendrik Hänig.

Der Sturm sorgte in mehreren Stadtteilen für Stromschwankungen. So flackerten in Brandenburg-Nord, auf dem Görden und in Hohenstücken die Lichter. „Meine Lampe wurde zwei, drei Sekunden dunkel. Das war komisch. Ich habe dann das Licht ausgemacht und Kerzen angezündet“, sagt Jessica Jahn, die in Hohenstücken wohnt.

Hendrik Hänig von der Leitstelle vermutet, dass die Schwankungen entstanden sind, weil immer wieder Bäume und Äste auf Leitungen fielen. „Das System bekommt bei Einwirkungen von außen eine Fehlermeldung und denkt, dass eine Störung vorliegt“, sagt er der MAZ. Der Einsatzleiter ist glücklich, dass sich trotz der Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde niemand verletzt hat.

Mehr als 60 Retter im Einsatz

„Ich bin froh, dass wir die Nacht so gut gemeistert haben und hoffe, dass die nächsten orkanartigen Böen auf sich warten lassen. Die Berufsfeuerwehr, alle Hilfsorganisationen und Ehrenamtler haben gezeigt, wie Teamwork funktioniert. Insgesamt waren mehr als 60 Einsatzkräfte auf den Straßen der Stadt unterwegs“, sagt Hendrik Hänig.

Noch ist es windig, doch bis Samstagmittag soll sich die Wetterlage entspannen. Für die Brandenburger Feuerwehr heißt das aber noch nicht, dass sich die Situation beruhigt. „Jetzt wachen die Menschen auf und rufen an, um Sturmschäden zu melden“, sagt Hendrik Hänig.

Von André Großmann