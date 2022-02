Sturm Xandra: Brandenburger Feuerwehr ist weiter alarmiert

Brandenburg/H

Sturm Xandra zieht weiter über die Stadt und die Brandenburger Feuerwehr ist alarmiert. In der August-Bebel-Straße ist die Fahrbahn überschwemmt, umgekippte Baustellenschilder und Abdeckungen von Gartenlauben liegen auf den Wegen.

In der August-Bebel-Straße liegen Schilder auf und neben der Fahrbahn. Quelle: André Großmann

Lage bislang ruhig

In Kirchmöser mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken, weil eine Tanne auf die Wusterwitzer Straße fiel, am Lankenweg lag ein Baum über der Straße. Hendrik Hänig von der Leitstelle ist erleichtert, dass die erste Sturmnacht in Brandenburg an der Havel ruhiger war als erwartet. Weil der Sturm aber weiter über die Stadt zieht, warnt er die Brandenburger und bittet um Vorsicht.

Warnung der Feuerwehr

Autofahrer bahnen sich ihren Weg durch die August-Bebel-Straße. Quelle: André Großmann

„Der Sturm ist weiter aktiv und das mindestens bis Samstagvormittag. Jeder sollte sich über die Wetterlage und Veränderungen informieren und große Spaziergänge meiden. Wir wissen noch nicht, ob sich durch den Sturm Dachziegel gelöst haben, die herunterfallen könnten“, sagt Hänig. Er hat auch Verständnis für die Aussetzung der Präsenzpflicht an Brandenburger Schulen. Hänig rät Eltern, eine Gefahrenanalyse für den Schulweg zu erstellen. „Im Schulgebäude sind die Kinder sicher, der Weg dahin ist das gefährlichste“, sagt er der MAZ.

Jetzt bewerten die Kameraden der Berufsfeuerwehr die Situation und hoffen, dass die Lage ruhig bleibt. Die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestehen weiter, im Laufe des Vormittags sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Von André Großmann