Brandenburg/H

Das Brandenburger Bildungsministerium (MBJS) und das städtische Schulamt haben die Präsenzpflicht für alle Schüler in Brandenburg ausgesetzt.

Kinder dürfen Unterricht fernbleiben

Brandenburger Schüler dürfen am 17. Februar von zu Hause aus lernen. Quelle: valentinrussanov

„Da die Entwicklung der Sturmsituation nicht absehbar ist und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler oberste Priorität hat, wird die Präsenzpflicht für Donnerstag, 17. Februar, ausgesetzt. Das Fernbleiben gilt in diesem Fall grundsätzlich als entschuldigt“, schreibt Abteilungsleiterin Regina Schäfer vom MBJS in einer Mail an die Brandenburger Schulen. Lehrer und anderes pädagogisches Personal sind bei Ausfall des Unterrichts und schulischer Veranstaltungen aber verpflichtet, zum Dienst zu erscheinen. Schülern muss der Aufenthalt in der Schule gewährleistet werden.

Von André Großmann