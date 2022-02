Brandenburg/H

Sturmtief „Antonia“ hat in der Nacht zu Montag in der Erich-Knauf-Straße in Brandenburg an der Havel zugeschlagen. Dort ist ein Baum durch die Böen abgebrochen und auf den Spielplatz gefallen, ein anderer wurde entwurzelt.

Wetterwarnung gilt noch bis 17 Uhr

Sturmtief „Antonia“ hat diesen Baum in der Erich-Knauf-Straße entwurzelt. Quelle: privat

„An sonnigen Tagen spielen hier viele Kinder, unsere Söhne toben sich gerne auf dem Platz aus. Das ist direkt vor unserem Fenster passiert, wir haben aber gar nichts gehört und sind überrascht“, sagt Anwohner Christian Neumann der MAZ.

Er hofft, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobra) die Sturmschäden schnell beseitigt.

In Brandenburg an der Havel gilt am Montag nach derzeitigem Stand noch bis 17 Uhr eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Bis dahin können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 85 Kilometern pro Stunde auftreten, bei Schauern muss mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde gerechnet werden“, sagt Hendrik Hänig von der Leitstelle der Brandenburger Feuerwehr.

Von André Großmann