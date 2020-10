Brandenburg an der Havel - Süßes Leben: So startet der neue Laden „Tortenliebe“ am Molkenmarkt

Süße Desserts und Gebäck bereichern das Leben von Hannah Ballhorn und Sabine Gobi. Die Brandenburgerinnen starten am Molkenmarkt den neuen Laden „Tortenliebe“ und verraten das Geheimnis einer guten Torte.