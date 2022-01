Superstau in Brandenburg an der Havel: Es wird eine Frage der Gelassenheit

Brandenburg/H

Sie ahnen es schon: Ja, es wird ganz furchtbar ab Montag mit dem Verkehr in der Stadt, wenn ausgerechnet der Flaschenhals am Neustadt-Markt geschlossen wird und alle durch die halbe Stadt gurken müssen, um wahlweise in Richtung Dom oder in Richtung Steinstraße zu gelangen.

Routine nach drei Tagen

Wahrscheinlich wird es so wie immer sein: Die ersten drei Tage großes Drama, dann haben sich alle daran gewöhnt beziehungsweise ihre eigenen Wege gesucht. Im Bekanntenkreis werden schon die wildesten Routen diskutiert, ich winke dann nur ab und sage „Vergesst es“. Was nützt ein halber Kilometer Abkürzung, wenn man am Ende eine halbe Stunde mehr braucht, weil ein Dutzend anderer Autofahrer auf ähnlich absurde Ideen gekommen ist?

Alternativen zum Auto

Man kann alternativ zum Auto auch gerne mal wieder kleinere Wege zu Fuß zurücklegen oder – wenn das Wetter mitspielt – mit dem Fahrrad. Und die VBBr-Busse beispielsweise dürfen die Baustelle schließlich passieren. Wer gar nicht aufs Auto verzichten will, kann ja den Zweitwagen auf der anderen Baustellenseite deponieren. Dann viel Spaß bei der Parkplatzsuche!

Die Brandenburger Autofahrer werden die Baustelle nur mit viel Gelassenheit und Duldungsstarre überstehen. Wichtig ist, dass wenigstens die offiziellen Ausweichrouten ohne Einschränkungen befahrbar sind. Hier stehen nun Landesbetrieb Straßenwesen und Stadtverwaltung in der Verantwortung.

Bauverbot für VBBr

Die Verkehrsbetriebe beispielsweise wollte gerade ihren Straßenübergang an der Haltestelle Fontanestraße neu bauen. Weil aber die Baustelle an der Nahtstelle von Neustadt und Dominsel vorgezogen worden ist, dürfen sie das nicht, die VBBr haben sogar ein offizielles Schreiben zur Untersagung zugestellt bekommen. Und Geschäftsführer Jörg Vogler findet das sogar gut: „Es ist im Interesse von uns allen, wenn die Baustelle in der Neustädtischen Fischerstraße im Zeitplan durchgezogen wird und der Verkehr nicht ganz zum Erliegen kommt. Dem ordnen wir uns gern unter.“

Stadt muss aufpassen

Dann muss die Stadt auch an allen anderen Orten so konsequent sein, auch an denen, die als Schleichwege in Frage kommen. Dann darf sie eben bis August nicht jede Kranaufstellung genehmigen oder jede kleine Grabung, die zum Sperren der halben Straße führt. In diesem Falle muss das Interesse des Gemeinwohls vor irgendwelchen privaten Partikularinteressen stehen. Das würde wohl auch die Akzeptanz für die große Baustelle bei den Autofahrern fördern.

