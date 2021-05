Bollmannsruh

Sieht schwierig aus, doch Dirk Mayer (54) hat den Bogen raus. Der Surfer steht auf seinem Board und hält den Flügel in den Wind. Schon ein kleines Lüftchen reicht aus, um ordentlich Spaß beim Vortrieb durch die Wellen zu haben. Ganz ohne Mast und Segel. Wingsurfen nennt sich der coole Trend, der sich aus Windsurfen, Kitesurfen und dem Stand-Up-Paddling (SUP) entwickelt hat. Der Fahrspaß mit Flügeln ist keine brandneue Erfindung, wird aber mit passenden Produkten gerade massentauglich. Für den bekannten Surflehrer von Bollmannsruh kommt der neue Sport nicht zu spät, um auf die Wingsurf-Welle aufzuspringen.

Offen für Innovationen

„Kanus kann jeder vermieten. Aber die Leute wollen auch mal etwas Neues machen. Deshalb probiere ich Innovationen im Wassersport selbst aus, um sie meinen Gästen zu empfehlen“, erklärt Mayer das Geheimnis seines 23-jährigen Geschäftserfolges. Sogar ein Board mit einem Tragflügel hat der Inhaber der Firma Natursportprojekt in seiner Ausleihstation am Beetzseestrand. Geübte Wassersportler nehmen das Brett zum Foilsurfen. Es gleitet schon bei geringem Tempo komplett aus dem Wasser, um anschließend rasend schnell Fahrt aufzunehmen. Einsteiger weiht Mayer, der nur wenige Meter vom Ufer entfernt wohnt, geduldig in die Geheimnisse der Fluiddynamik ein: „Lernen kann das jeder, der nicht wasserscheu ist.“

Der gebürtige Parchimer Dirk Mayer hat Bollmannsruh vor 23 Jahren zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Innovativ ist der gebürtige Parchimer mit seinen Outdoor-Parcours schon immer gewesen– auch an Land. Er war einer der Ersten, die Bogenschießen in vielen Varianten anboten. Vor Corona war bei Gruppen der richtige Umgang mit Pfeil und Bogen wahnsinnig beliebt. Dafür mussten sich Führungskräfte nach einem Meeting im benachbarten Hotel nicht einmal das weiße Hemd ausziehen. Floßbau, Klettern und Expeditionen entlang des Naturlehrpfades am Bruchsee gehören zu Mayers anspruchsvollem Eventprogramm, das sein Natursportprojekt zu einem Geheimtipp zwischen Wald und Wasser macht – derzeit noch nach Coronaregeln.

Golf für Piraten

Zu den hauseigenen Erfindungen gehört neuerdings Piratengolf. Bei der Teamspielvariante geht es darum, mit einem Holzschläger verschiedene Golfbälle über Hindernisse zu bringen und in ein vorgegebenes Ziel zu chippen. Wer danach noch Luft hat, kann sich bei Mayer zum Crossbola anmelden. Auch so ein Trend 2021 made in Bollmannsruh, Querfeldein muss ein hürdenreicher Parcours im Wald absolviert werden. Fehlen nur noch kleine und große Kunden. Von den zu Pfingsten in Kraft getretenen Lockerungen profitieren das Hotel Bollmannsruh und das ebenfalls benachbarte Kinder- und Jugenderholungszentrum (Kiez) nicht. In normalen Zeiten sorgen deren Gäste für einen steten Zustrom von Sportbegeisterten. Auch zur in Sichtweite befindlichen Segelschule von Steffen Pauli.

Dirk Mayer beim Wingsurfen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Die touristischen Dienstleister in Bollmannsruh funktionieren normalerweise als Symbiose“, weiß der ausgebildete Sport- und Kunstlehrer Mayer. Wegen des immer noch geltenden Beherbergungsverbots in Hotels und Jugendherbergen muss sein Natursportprojekt zum Start in die Badesaison ohne die großen Nachbarn auskommen. Wassersport ist jedoch nicht verboten. Wer sich in der Sportschule am Beetzsee anmeldet, wird vom Betreiber über die aktuellen Regeln aufgeklärt. So dürfen in einem großen Kanu nur Personen aus zwei Haushalten Platz nehmen. Zu seinem Fuhrpark gehören außerdem Katamaran-Segler, ein ganzer Klassensatz SUP-Boards, Tretboote und 70 Mountainbikes für Fahrten ins grüne Hinterland. Weil das Kiez Bollmannsruh coronabedingt geschlossen hat, gibt es derzeit keinen öffentlichen Zugang zum Badestrand. Das Natursportprojekt erreicht man über das Hotelgelände.

Von Frank Bürstenbinder