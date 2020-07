Brandenburg/H

Susan Griesbach hat Visionen. Die Brandenburgerin möchte die Entfremdung zwischen Konsumenten und Bauern aufheben. Mit ihrer Bekannten, der Psychologin Berit Ulbrich, will sie eine solidarische Landwirtschaft aufbauen. Was das bedeutet: „Wir bilden eine Gruppe von 50 bis 100 Mitgliedern und garantieren einem Landwirt, all seine Produkte abzunehmen.“ Dadurch habe dieser ein gesichertes Einkommen.

Susan Griesbach ist bereits Kämpferin an der Lebensmittelfront. Mit Freundinnen rettet sie Lebensmittel vor der Mülltonne. Die Essensretter sind mittlerweile eine Truppe von 35 Männern und Frauen. Nun packt sie die Idee von der anderen, der Agrar-Seite an.

Anzeige

Bauer erhält Geld im Voraus

Solawi steht für diese solidarische Landwirtschaft. Der Bauer erhält von allen Mitgliedern das Geld sechs Monate im Voraus und dadurch „Planungssicherheit. Und wir als Verbraucher nehmen alles garantiert ab“. Die Zwänge der Marktwirtschaft umgehen, nennt das Susan Griesbach.

Weitere MAZ+ Artikel

Noch steckt die Solawi in den frühesten Anfängen. „Wir sind erst zwei.“ Mit einem Landwirt aus Potsdam-Mittelmark seien sie schon im Gespräch. Wichtig sei, dass er nicht weiter als 30 bis 40 Kilometer von der Stadt Brandenburg aus gesehen seine Fläche habe. Denn die Transportwege sollen nicht zu lang sein.

Susan Griesbach ist studierte Dolmetscherin und hat noch ein Studium für nachhaltigen Tourismus oben drauf gesattelt. Die Idee kam den beiden Frauen, als sie überlegten, sich und ihre Familien aus den Gärten selbst zu versorgen. „Aber unsere Gärten sind zu klein. Dann dachten wir, wir pachten Fläche dazu.“ Aber auch das war es für beide nicht. Nun wollen sie die Landwirtschaft einem Profi überlassen und versprechen ihm, auch die krummsten Gurken, die im Handel unverkäuflich wären, abzunehmen.

Bildungsauftrag schwingt mit

Die zweifache Mutter ist in der Welt schon herum gekommen. Von Brandenburg zog es sie im Alter von 18 Jahren hinaus, war in Australien, sechs Monate in Ghana, in Chile, Stuttgart. Sie studierte in Magdeburg und Eberswalde.

Sie möchte ihren Kindern und anderen zeigen, woher die Lebensmittel kommen. „Wer möchte, kann mit auf dem Feld arbeiten, aber es ist kein Zwang.“ Selbstredend, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse bio sein sollen.

Die Solawi möchten Susan Griesbach und Berit Ulbrich ehrenamtlich betreiben. „Einnahmen für uns wird es daraus nicht geben“, sagt Susan Griesbach.

Online-Kurs in Villa Fohrde

Um das Projekt voranzubringen, hat Susan Griesbach in der Villa Fohrde das Seminar „Klima-Runde“ gebucht. Für Kurse wie diesen unter anderem hat die Bildungsstätte gerade den Umweltpreis des Landkreises Potsdam-Mittelmark erhalten.

In dem corona-bedingten Online-Seminar haben sich neun Menschen zusammengefunden, die Projekte für ein nachhaltiges Zusammenleben entwickeln wollen. Nachhaltig bedeutet, mit den Ressourcen der Welt so auszukommen, dass sich diese regenerieren können.

Dabei geht es auch darum, Tipps zu erhalten, damit das Ehrenamt nicht zu belastend. Denn die Ressourcen der Natur zu schonen soll nicht zulasten der Kraft des Naturfreundes gehen. Auch darin ist also eine Balance zu suchen.

Kontakt für Interessierte: su.griesbach@web.de

Von Marion von Imhoff