Brandenburg/H

Leicht haben es die Veranstalter um die Theatergeschäftsführerin Christine Flieger mit der Organisation des Kultursommers auf dem Marienberg nun wirklich nicht. Nachdem sich 2019 – im ersten Jahr der Veranstaltung – die als Höhepunkt angekündigte Poetry-Slamerin und Sängerin Julia Engelmann kurz vor dem Auftritt krank meldete, fiel die zweite Auflage des Kultursommers im Jahr 2020 corona-bedingt in Gänze ins Wasser.

Damals sollte als Haupt-Act die Band „The Sweet“ auftreten, die vor gut 45 Jahren in Deutschland große Erfolge feierte. Allerdings lebt von dem Quartett nun noch Andy Scott, der nun neue Musiker um sich geschart hat und die alten Hits wie „Hell Raiser“ oder „Teenage Rampage“ (beide 1973) auf die Bühne bringt.

Doch leider rockt Sweet auch in diesem Jahr nicht, wie das Theater jetzt mitteilt. Hintergrund für die erneute Absage ist wieder die Corona-Pandemie, wegen der der 72-Jährige nicht nach Deutschland einreisen darf.

Reiseverbot: Inzidenz von 456

„Wir haben bis heute gehofft, dass sich das Infektionsgeschehen in eine positive Richtung entwickeln könnte. Die aktuellen Zahlen in UK mit einer Inzidenz von 456 pro 100.000 Einwohnern zeigen leider etwas anderes“, teilt Theatersprecherin Birgit Groh mit. Nun habe man mit dem Management von Andy Scott vereinbart, dass das Konzert vom 18. August 2021 auf den 31. August 2022 verlegt werden soll.

Doch still bleiben soll es am 18. August auf dem Marienberg nicht. Statt Sweet werden Phil Bates & Band zusammen mit dem Berlin String Ensemble einspringen. Bates lebt seit einigen Wochen in Berlin und ist somit von den Corona-Auflagen verschont geblieben. Die Band & Streicher werden Hits des Electric Light Orchestra (E.L.O.) spielen. Bates hat bei E.L.O. nicht gespielt aber bei einem Nachfolgeprojekt namens „ELO Part 2“, das sich dem Erbe jener Originalband verpflichtet fühlt, die zwischen 1974 und 78 ihre großen Erfolge feierte.

Dritter Versuch 2022

Die ELO-Gründer Jeff Lynne tourt seit einigen Jahren auch wieder, allerdings sind drei weitere Bandmitglieder auch der originalen Band verstorben. Tickets, die für „The Sweet“ gekauft wurden, behalten für den neuen Termin im Jahr 2022 ihre Gültigkeit oder können für das Konzert Phil Bates in diesem Jahr ausgetauscht werden.

Von Benno Rougk