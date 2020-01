Traumhafte Melodien beim Neujahrskonzert

Brandenburg/H

Ausgelassene Heiterkeit gab es beim 19. Neujahrskonzert im Brandenburger Theater. Da krachte es hin und wieder, als ob Silvesterknaller durch den Raum fegen. Doch bei traumhaften Melodien, die die Brandenburger Symphoniker unter dem Dirigat von José Maria Moreno ebenfalls zum Besten gaben, konnte man nur schwelgen. Drei Konzerte setzte man am Wochenende an und alle waren ausverkauft.

Am Samstag wurde wieder zum traditionellen Benefizkonzert eingeladen, bei dem der Rotary Club Brandenburg ( Havel) mit dem Orchester der Havelstadt erfolgreich kooperiert. Ehe Präsident Volker Podzimek den Erlös aus dem Kartenverkauf an zwei gemeinnützige Einrichtungen übergab, wurde es feierlich. Die Symphoniker intonierten Franz Lehárs 1926 komponierte Rotary Hymne.

Spanisches Flair in der Musik

Danach gab es vor allem Spanisches zu hören. Doch was manche Konzertbesucher für typisch spanische Musik halten, kommt nicht aus Spanien, sondern aus Frankreich, Italien oder Österreich. Das Flair und die Musik der iberischen Halbinsel war für die Komponisten anderer Länder interessant, wenn man an Georges Bizet und seine Oper „Carmen“ denkt, in der er versuchte, das spanische Kolorit in die französische Musik zu übertragen.

Zur Galerie Drei ausverkaufte Konzerte spielten die Brandenburger Symphoniker am Wochenende. Das Orchester brillierte unter der Leitung von Dirigent José María Moreno. Den Gesangspart füllte der japanische Bariton Tohru Iguchi mit Leben.

Die mitreißende Musik zu Bizets Bühnenwerk über die heißblütige Spanierin hat Eduard Strauß als Schnelldurchlauf in einer Quadrille zusammengefasst. Unter der Leitung des viel Charme versprühenden mallorquinischen Dirigenten José Maria Moreno ging es sehr temperamentvoll, doch auch durchgehend laut zu.

Symphoniker spielen mit viel Verve

Obwohl der junge japanische Bariton Tohru Iguchi die berühmte Torero-Arie aus Bizets „Carmen“ mit Saft und Kraft sang, musste er seiner ausdrucksstarken Stimme noch zu viel Druck geben, auch weil er gegen die Symphoniker ansingen musste.

Gut 40 Jahre nachdem der Franzose sein Fantasie-Spanien geschaffen hatte, schrieb Manuel de Falla das Ballett „Der Dreispitz“ mit Musik aus dem Geist echter spanischer Volkslieder- und tänze.

Das wie an einen Hurrikan erinnernde Ballett-Finale haben Moreno und die Symphoniker mit Verve und famoser Frische dargeboten. Die Musik des 1950 geborenen mexikanischen Komponisten Arturo Marquez Dancon Nr. 2 durchziehen weite lyrische Melodien und tänzerische Rhythmen. Das von spanischen Einflüssen bedachte Werk weist wunderbare kammermusikalisch farbige Episoden auf, die sensibel musiziert wurden.

Blaue Donau und Berliner Luft

Mit „An der schönen blauen Donau“ und den „Frühlingsstimmen“ wurde die Wiener Walzerseligkeit des Johann Strauß Sohn mit eleganter Phrasierung ins Theater geholt und auch von Paul Linckes Marsch „Berliner Luft“ war man erwartungsgemäß begeistert.

In dem bunten Programm wurde auch der mit feinem Zuckerwerk besetzte Blumenwalzer aus dem „Nussknacker“-Ballett von Peter Tschaikowsky aufgenommen und Bariton Tohru Iguchi überzeugte mit flinken, elegant ausphrasierten Läufen als Rossinis Barbier von Sevilla und Faktotum der schönen Welt.

Erlös für Café Contact und Wasserwacht Der Reinerlös aus den Eintrittskarten von 7000 Euro geht an zwei engagierte Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen. Das Evangelische Jugendhaus Café Contact bekommt einen Scheck in Höhe von 3000 Euro. Das Café auf der Dominsel wendet sich benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu. Mit verschiedenen Angeboten werden Ausgrenzungen vermieden, die Integration erleichtert. Die Rettungstaucher der Wasserwacht vom Deutschen Roten Kreuz konnten sich über 4000 Euro freuen. In unzähligen Stunden sorgen die 30 Mitglieder für Sicherheit und Sauberkeit auf und unter dem Wasser. Darüber hinaus leisten sie wertvolle Arbeit beim Training von Kindern und Jugendlichen zu Rettungsschwimmern.

Nachdem die Johann Strauß-Polka „Unter Donner und Blitz“, bei der die rhythmische Kraft des Stücks sowie die umfangeiche Schlagzeug-Besetzung exzellent zur Geltung kamen, hatte man das Konzertfinale erreicht. José Maria Moreno und die Brandenburger Symphoniker wurden für das schwungvolle Neujahrsprosit herzlich gefeiert.

Von Klaus Büstrin