Einen Glückwunsch vom Präsidenten haben die Professoren nicht erhalten, als sie zwanzig Jahre Forschung und Lehre an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) absolviert hatten. Dabei blicken sie auf einen langen Erfahrungsschatz an ihrer Hochschule zurück.

Anja Lüthy und Jürgen Schwill haben die 20 Jahre voll. Beide lehren am Fachbereich Wirtschaft der THB. Die MAZ hat beide Professoren gebeten, wesentliche Veränderungen in dem langen Zeitraum zu benennen.

Zwei Professoren mit langer Hochschulerfahrung Anja Lüthy ist Diplom-Psychologin und Diplom-Kauffrau (FH) und seit 2001 Professorin für die Schwerpunkte Dienstleistungsmanagement und -marketing am Fachbereich Wirtschaft der Technischen Hochschule Brandenburg. Ihre Schwerpunkte sind Online-Recruiting, Employer Branding, Personalmarketing und Unternehmenskultur. Jürgen Schwill hatte im September 1998 zunächst eine Vertretungsprofessur für Personal, Planung und Organisation an der FHB übernommen. Im Jahr 2000 wurde er auf die Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. internationales Management und Vertrieb im FB Wirtschaft an die heutige TH Brandenburg berufen. Seine (Forschungs-)Schwerpunkte sind Nachhaltigkeitsmarketing, Beziehungsmarketing, Internes Marketing und Ethisches Management.

Wie hat sich die frühere Fachhochschule und heutige Technische Hochschule Brandenburg (FHB und THB) in den vergangenen zwanzig Jahren entwickelt?

Anja Lüthy: Technisch absolut zeitgemäß. Wir haben in allen Räumen eine sehr gute technische Ausstattung mit Rechnern, Beamern, WLAN und Leinwänden. Als Professorin freue ich mich, dass meine Arbeitsbedingungen top sind.

Jürgen Schwill: Ich stimme zu, unsere technische Ausstattung ist sehr gut, auch verglichen mit anderen Hochschulen, die ich kenne.

Kommt die TH Brandenburg gut durch die Corona-Pandemie?

Lüthy: Die THB hat die Lehrveranstaltungen im Homeoffice sofort großartig unterstützt. Zu keiner Zeit ist die (Online-) Lehre ausgefallen.

Studentenzahl in Betriebswirtschaft stark gesunken

Wenn alles so glatt läuft, warum sinken oder stagnieren die Studentenzahlen?

Lüthy: In der Betriebswirtschaftslehre ist sie tatsächlich gesunken. Sogar um zwei Drittel. Vor zwanzig Jahren saßen im ersten Semester 180 Studierende vor uns, heute sind es 60 bis 70.

Woran liegt das?

Lüthy: Viele junge Leute gehen zum Studium am liebsten in große Städte wie Berlin, Hamburg, Köln und München. Zudem wird Brandenburg an den Havel in den Hochschulrankings eben nicht so gut bewertet wie etwa die Harvard Business School.

Schwill: Ich sehe die Entwicklung weniger negativ. Natürlich macht die demografische Entwicklung auch nicht vor der Hochschule halt. Grundsätzlich befindet sich unser Fachbereich Wirtschaft wieder im Aufwärtstrend. Wir haben einen guten Zuspruch.

Lüthy: Es macht einen Unterschied, ob es eine Zulassungsbeschränkung an einer Hochschule gibt oder nicht. Die TH Brandenburg nimmt sogar dann noch Studierende auf, wenn die Fristen der anderen Hochschulen längst abgelaufen sind. So kommen Bewerberinnen und Bewerber zu uns, die nirgendwo sonst angenommen worden sind.

Früher Numerus Clausus, heute niedrige Hürde

Hat die Studierfähigkeit insgesamt nachgelassen in dem Zeitraum, den Sie als Professoren überschauen?

Lüthy: Ich kann nur für die Betriebswirtschaftslehre sprechen. Wir hatten 2001 einen Numerus clausus mit der Note 1,7 im Abitur eines Gymnasiums oder einer Fachoberschule. Heute haben wir keine Zulassungsbeschränkung mehr. Deshalb können auch junge Leute mit einem schlechten Abitur oder ganz ohne Abitur, wenn sie nach einer Berufsausbildung drei Jahre lang gearbeitet haben, das Fach studieren. Nach meiner Erfahrung sind rund 30 Prozent der Studierenden richtig toll und sehr motiviert. Andere dagegen gehören meiner Meinung nach gar nicht an die Hochschule. Das fängt schon bei der Rechtschreibung an.

Schwill: Orthografie und Zeichensetzung sind vielleicht nicht besser geworden, waren aber auch früher nicht gerade berauschend. Insgesamt stelle ich eine Kompetenzverschiebung fest. Zu den klassischen schulischen Qualifikationen sind andere Anforderungen hinzugekommen. Studierende von heute haben wesentlich stärkere digitale Kompetenzen. Manche sind da besser drauf als man selbst. An anderer Stelle sind sie schwächer. Auswendig lernen, das mag gehen. Aber an der Hochschule geht es darum, Problemstellungen in Problemlösungen umzuwandeln. Diese Transferleistungen müssen wir stark einfordern, stärker vielleicht als früher.

Ticketstudenten in Brandenburg an der Havel

Lüthy: Hinzu kommt, dass manche Studenten wahrscheinlich sogenannte Ticketstudenten sind, die sich einschreiben, damit ihre Eltern das Kindergeld erhalten, sie günstig krankenversichert sind und das kostenlose Ticket für den öffentlichen Nahverkehr bekommen.

Über wie viele Studenten reden wir?

Lüthy: Nach meiner Einschätzung waren das zu Beginn meiner Professur in Brandenburg an der Havel etwa 10 Prozent Ticketstudenten. Inzwischen sind es sicherlich mehr, zumindest tauchen rund 30 Prozent der BWL-Erstsemester-Studierenden gar nicht in meiner Vorlesung auf, die eine Pflichtvorlesung ist.

Schwill: Ich denke, es ist normal, dass die einen Studierenden engagierter sind als die anderen oder eher wissen, wo sie mal hinwollen. Das würde ich nicht unbedingt auf unser attraktives Semesterticket zurückführen. Es war schon in der Vergangenheit so und ist an anderen Hochschulen auch nicht anders.

Studierende benötigen individuelle Betreuung

Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Durchhaltevermögen Ihrer Studierenden?

Lüthy: Deutschlandweit ist die Zahl der Studienabbrecher leider recht hoch. Die heutigen jungen Leute sind sehr wechselbereit und nach meiner Erfahrung oft nicht so selbstständig, wie sie sein sollten. Sie benötigen Coaching, Unterstützung und individuelle Betreuung. Viele brechen ihr BWL-Studium nach einigen Semestern ab.

Der Brandenburger Professor Jürgen Schwill lehrt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere internationales Management und Vertrieb im Fachbereich Wirtschaft. Quelle: THB

Schwill: Was Prüfungen betrifft, fallen nach meiner Erfahrung nicht mehr Leute durch als früher. Soweit ich weiß, liegen wir in Brandenburg an der Havel sogar etwas besser als der Bundesdurchschnitt Aktuell laufen bereits Analysen zu möglichen Gründen des Studienabbruchs, um besser auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen zu können. Ich stelle fest, dass Frauen und Männer, die berufsbegleitend studieren, Prüfungen zumeist besser bewältigen. Sie sind oft schon älter, wissen, mit welchem Ziel sie studieren und bringen daher meist eine bessere Grundmotivation mit.

Wie bringen Sie es zusammen, dass die Studierenden nicht schlechter geworden sind, aber trotzdem oft genug nicht zum Abschluss kommen?

Schwill: Eine ganze Reihe unserer Studierenden muss nebenher arbeiten gehen. Das Jobben verlängert ihr Studium. Hinzu kommt, dass der Leistungsdruck recht hoch ist. In den kürzeren Bachelor-Studiengängen besuchen sie nur zwei Semester Vertiefungsveranstaltungen, müssen aber in manchen Vertiefungen das Gleiche lernen wie früher in den Diplomstudiengängen, in denen sie mehr Zeit hatten. Wir versuchen, unsere Studierenden mit Tutorien und anderen Angeboten zu unterstützen.

Kein äußerer Druck für Professoren

Wir haben viel über Ihre Studierenden gesprochen. Wie hat sich das Professorenkollegium verändert?

Lüthy: Wir Professoren werden älter, unsere Studenten sind immer gleich jung. Es kommt darauf an, die eigene Lehre am Puls der Zeit auszurichten. Professoren haben als Beamte keinen hohen äußeren Druck. Sie könnten zwanzig Jahre lang immer das gleiche erzählen. Auch das wäre von der sogenannten „Freiheit der Lehre“ gedeckt. Es ist aber wichtig und muss der Anspruch jedes Professors sein, sich in die Selbstverantwortung zu nehmen und kontinuierlich die eigene Lehre aktuell zu halten.

Schwill: Die Anforderungen an Bewerber um eine Professur sind die gleichen geblieben: eine sehr gute Promotionsnote, Praxiserfahrungen und einschlägige Publikationen. Soweit ich weiß, bewerben sich heute in der Regel weniger Frauen und Männer um eine ausgeschriebene Professur als früher. Da zeigt sich wohl wie bei vielen anderen Unternehmen das Fachkräfteproblem. Die Auswahl ist also geringer, aber einen Qualitätsverlust stelle ich nicht fest.

Was hat sich inhaltlich geändert in Ihrer Arbeit?

Lüthy: In meinem Fachgebiet Dienstleistungsmanagement und - marketing haben die Studierenden vor zwanzig Jahren gelernt, Kundenzufriedenheitsbefragungen durchzuführen. Ich habe gelehrt, wie Unternehmen ihre Kundenorientierung verbessern können. Das ist heutzutage nicht mehr das vorrangige Thema. Inzwischen haben Unternehmen richtige Probleme damit, Personal zu finden. An die Stelle von Marketing für Kunden tritt zunehmend Personalmarketing, also: Wie werden Unternehmen attraktive Arbeitgeber?

Enormer Pool an Möglichkeiten

Schwill: Unsere Hochschule hat mit überschaubaren Diplomstudiengängen angefangen, inzwischen bietet sie 23 Bachelor- und Masterstudiengänge mit ca. 200 Vertiefungsfächern allein in den Bachelorstudiengängen an. Das ist schon ein enormer Pool an Möglichkeiten für Studierende, ihren Studieninteressen nachkommen zu können. Wir haben zudem Studienformate etabliert, die ich mitgestalten durfte. 2006 ist der von mir mit entwickelte Diplom-Fernstudiengang BWL eingeführt worden, 2012/13 kam der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang BWL hinzu. Junge Leute können zwischen unterschiedlichen Studienformaten wählen wie Präsenz- und Online-Studium, berufsbegleitendes und duales Studium und dabei entscheiden, ob sie in Vollzeit oder Teilzeit studieren wollen.

Lüthy: Wir sind sehr divers geworden, die TH Brandenburg hat viele Kooperationen mit Hochschulen im Ausland. Junge Leute kommen aus aller Herren Länder zu uns, da sind wir wirklich vorbildlich. Interkulturelle Sichtweisen fließen in Vorlesungen ein, das führt oft zu besseren Ergebnissen.

Schwill: Die Internationalisierung macht mir als Professor Spaß. Wir wünschen uns mehr Mobilität bei unseren deutschen Studierenden. Die Begeisterung, ein oder zwei Semester im Ausland zu studieren, hat leider etwas abgenommen.

Die Brandenburger Betriebswirtschaftsprofessorin Anja Lüthy lehrt die Schwerpunkte Dienstleistungsmanagement und -marketing am Fachbereich Wirtschaft. Quelle: Achim Pohl

Wenn Sie Präsident(in) wären: Was würde Sie unbedingt ändern und was beibehalten?

Lüthy: Ich würde eine richtig gute App für die Kommunikation zwischen Studierenden und Professoren beschaffen. Ich finde es bedauerlich, dass die Hochschule das bisher verschlafen hat. Immer noch Mails an riesige Mail-Verteiler zu versenden, ist ziemlich altmodisch. Auf dem Campus-Gelände würde ich Bänke aufstellen mit den Namen von Absolventen und Förderern, so wie im Berliner Zoo. Außerdem sollte die Hochschule bei ihren Marketingaktivitäten viel mehr ihre großartigen Professoren einbinden.

Plädoyer für Diplom-Präsenzstudiengänge

Werbung ist sicher wichtig. Wären auch inhaltliche Änderungen zu erwarten?

Lüthy: Natürlich. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen würde ich wieder Diplom-Präsenzstudiengänge einführen. Das deutsche Diplom war einmal ein Markenzeichen, warum sollte man darauf verzichten? Zumal unsere Studierenden mit ihrem Bachelor-Abschluss auch weniger verdienen als früher die Diplom-Betriebswirte. In Zeiten von Spezialisierung und Expertentum ist es notwendig, Nischen zu besetzen.

Schwill: Vorweggeschickt: Präsident möchte ich gar nicht sein. Unbedingt beibehalten sollten wir die demokratischen Entscheidungsprozesse an unserer Hochschule. Der Präsident entscheidet nicht allein, beteiligt sind immer die Dekane der Fachbereiche und auch die Gremien, die personell gut aufgestellt sind. Ganz oben ansiedeln würde ich außerdem die akademische Weiterbildung. Die Kontakte zu unseren circa 60 Partnerhochschulen im Ausland können wir noch weiter ausbauen.

Filialleiterin und leitende Rekruiterin

Wer oder was ist Ihnen nach all den Jahren besonders in Erinnerung geblieben?

Schwill: Ich war überrascht und erfreut, als ich eine ehemalige Studentin in einem Schuhgeschäft traf und sie mir erzählte, dass sie Filialleiterin geworden ist. Mit manchen früheren Studierenden stehe ich noch immer über Xing in Kontakt.

Lüthy: In den zwanzig Jahren habe ich ungefähr 1000 junge Leute akademisch unterrichtet. Mit ungefähr 100 stehe ich noch in Kontakt über die verschiedenen sozialen Medien. Ich freue mich über ehemalige Studentinnen wie Jalda Otto, die in einem Start-up-Unternehmen leitende Rekruiterin ist, oder eine Ex-Studentin, die ich kürzlich auf der Straße traf und die mir erzählte, wie sie ihr eigenes Unternehmen gerade nach DIN ISO 9000 zertifizieren lässt und all das anwendet, was sie vor Jahren in meiner Vorlesung an der THB gelernt hat.

Von Jürgen Lauterbach