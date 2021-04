Brandenburg/H

Mehr als Jahre hat er an der TH Brandenburg (THB) geforscht und viele Studentengenerationen ausgebildet. Am vergangenen Donnerstag, den 22. April ist Alexander Urban im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Er wurde völlig unerwartet aus dem Leben gerissen, schreibt Martin Schafföner, Dekan des Fachbereichs Informatik und Medien an der THB, in einem Rundbrief an die Hochschulangehörigen.

An jenem Fachbereich war der Wissenschaftler und Künstler vor allem unter seinem Spitznamen „Sandy“ bekannt. Alexander Urban lehrte dort von 1998 bis zu seinem Ruhestand im Februar 2020 als Professor für Digitale Medien und Mediengestaltung an der Fachhochschule Brandenburg.

„Wir kannten Alexander Urban als einen fröhlichen und von positiver Lebenseinstellung durchdrungenen Menschen, der in allen Situationen gute Laune verbreitet hat“, berichtet der Dekan des Fachbereichs und fügt hinzu: „Dieses menschliche Bild werden wir bewahren.“

Kreativ ist der Mediendesign-Professor Alexander Urban auch mit seinem eigenen Konterfei umgegangen. Quelle: Privat

Der am 7. Juni 1954 in Mainz geborene Professor mit der markanten Brille, hoher Stirn und gelegentlich einem Basecap hinterlässt Familie und Freunde. Er hatte in seiner Heimat Kunst und Anglistik studiert. 1983 wurde der stets offene und kommunikative Mann an der Staatlichen Fachschule für Optik und Fototechnik in Berlin zum Kameraassistenten ausgebildet.

Erfahrener Kunsterzieher

Seit 1982 arbeitete Urban als freiberuflicher Grafik-Designer. Er hat zum Beispiel die Buchreihe „Anders reisen“ gestaltet. Außerdem war er als Kameramann für Film und Fernsehen tätig, hat Ausstellungen und Projekte auf die Beine gestellt.

Vor seinem Wechsel an die Havel hat der zuletzt in Potsdam lebende Urban an der Uni Mainz und Fachhochschule Trier gelehrt. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, als die Brandenburger Bildungseinrichtung noch Fachhochschule (FHB) hieß, verrieten der Internetauftritt und das Logo der FHB Urbans Handschrift.

Als erfahrener Kunsterzieher, Kameramann, Grafik-Designer und Hochschuldidakt hat Professor Urban seine der Studierenden engagiert an die Mediengestaltung, die Entwicklung interaktiver Anwendungen, Fernsehdesign und Medienpsychologie herangeführt. Zahlreiche Abschlussarbeiten auf diesen Gebieten hat er betreut.

Hilfsbereit und kreativ

Urban organisierte auch inhaltlich seit Jahren die Lehrveranstaltung „International Media Camp“. Projektreisen führten ihn und seine Studierenden nach Schottland und Polen. Hochschul-Vizepräsident für Information, Kommunikation und Medien war der hilfsbereite und kreative Professor in den Jahren 2006 und 2007.

Auch die MAZ hat einmal mit dem Künstler und Wissenschaftler zusammengearbeitet. Im Bundestagswahlkampf 2004 analysierte und beurteilte er die damaligen Wahlplakate, mit denen die Parteien und ihre Kandidaten in Brandenburg an der Havel für sich warben.

Abschied fiel pandemiebedingt aus

Seine Kollegen haben Alexander Urban geschätzt als „exzellenten Kreativschaffenden, als Hochschullehrer, Vizepräsidenten und vor allem als großen Menschen und Freund.“ So bringt es sein Fachkollege Martin Schafföner auf den Punkt.

Von seinen Studierenden und Kollegen wollte sich Alexander Urban sich eigentlich mit einer Vernissage in der Hochschulbibliothek verabschieden. Doch dieses letzte Projekt konnte er pandemiebedingt nicht mehr vollenden.

Von Jürgen Lauterbach