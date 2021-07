TH-Brandenburg/Havel: Angela Pohls Steckenpferd sind Mikrochips

Brandenburg/H

Die neue Fachfrau für digitale Schaltungstechnik, Rechnerarchitektur und eingebettete Systeme an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) Angela Pohl. Zum 1. Juli hat die 39-Jährige ihre Professur für technische Informatik im Fachbereich Informatik und Medien angetreten, berichtet Hochschulsprecherin Bianca Kahl.

Zuvor hatte die Professorin mit dem Doktorgrad in Ingenieurwissenschaften zwei Jahre lang Lehraufträge an der THB übernommen und brachte sich als Akademische Mitarbeiterin ein.

„Ich hatte schon immer Freude daran zu unterrichten“, sagt die Wahlberlinerin, die ursprünglich aus Brunsbüttel an der Nordseeküste kommt. Deshalb habe sie auch schon länger mit einer Professur geliebäugelt.

Die Ausschreibung der THB kam gerade richtig, nachdem sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Berlin promoviert wurde und erste Erfahrungen im Hochschulbetrieb sammelte.

In ihrer Laufbahn hat Angela Pohl sieben Jahre lang in der Forschungsabteilung „Intel Labs“ des amerikanischen Halbleiterherstellers Intel gearbeitet und sich dort intensiv mit Entwicklungsprozessen von Mikroprozessoren befasst.

Die Wissenschaftlerin erklärt, was sie dort getan hat: „Ich habe Systeme aus programmierbaren Logikbausteinen entwickelt. Die ermöglichten, Fehler in der Funktion der neuesten Mikrochips zu finden, noch bevor der erste Prototyp gebaut wurde.“

Eingebettete Systeme

Diesem Steckenpferd der Mikrochips wird sie auch als Professorin der Technischen Hochschule Brandenburg treu bleiben. Denn ihr Hauptaufgabengebiet sind eingebettete Systeme.

„Überall um uns herum sind in Gegenständen kleine Chips verbaut“, sagt Angela Pohl und weist auf Alltagsgegenstände wie Heizungsthermostate und Lichtschalter hin, die über das Smartphone bedient werden können.

Angela Pohl befasst sich damit, wie Computerprogramme solche Chips möglichst effizient ausnutzen können, um unter anderem Energie zu sparen. In diesem Arbeitsfeld möchte sie bald auch Forschungsprojekte in Brandenburg an der Havel anstoßen. Wohnen bleibt sie vorerst aber im westlichen Teil von Berlin.

Ort der persönlichen Kontakte

„Ob ich innerhalb von Berlin in andere Stadtteile fahre oder nach Brandenburg an der Havel komme, macht zeitlich eigentlich keinen Unterschied“, sagt Angela Pohl über ihren Arbeitsweg. Doch das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum sie dem Ruf in die Havelstadt folgte.

„Die THB hat mir von meinem ersten Besuch an sehr gut gefallen, weil sie viel kleiner ist und damit die Kontakte viel persönlicher sind als an den Universitäten, die ich bisher kennengelernt habe.“, sagt sie.

Alle Erstsemester mit Namen

Alle Erstsemester kennt sie problemlos und schnell mit deren Namen. In den vergangenen zwei Jahren habe sie es sehr genossen, ihre Studierenden auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten.

Angela Pohl hatte an der Technischen Universität Braunschweig Informationssystemtechnik mit den Schwerpunkten Nachrichtentechnik und Schaltungsentwurf studiert. Schon damals hat sie fachlich zwischen Informatik und Elektrotechnik bewegt. „Am liebsten möchte ich immer etwas bauen und tüfteln“, gesteht sie.

Die neue Professorin freut sich auf die fachübergreifende Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit Informatikern und Technikerinnen.

Von MAZ