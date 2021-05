Brandenburg/H

Schon lange vor der Corona-Pandemie hat die Technische Hochschule Brandenburg (THB) mit Online-Studienangeboten begonnen. Für Menschen, die nicht wie die klassischen Studenten Vorlesungen und Seminare besuchen können, wir der Hochschulbetrieb übers Internet abgewickelt.

Die Brandenburger Fachhochschule und fünf weitere Hochschulen haben vor genau zwanzig Jahren den Hochschulverbund „Virtuelle Fachhochschule“ (VFH) gegründet. Inzwischen sind es 13 Hochschulen in acht Bundesländern, die mit ihren Online-Studienangeboten leibhaftige Besuch von Hörsälen entbehrlich machen.

Friedhelm Mündemann (72) gehört zu den Gründungsvätern und kann wie kaum ein zweiter erklären, warum Online-Studienformate sinnvoll sind und Menschen voranbringen, die sonst einen Bogen um ein Studium machen müssten.

Der heutige Geschäftsführer der virtuellen Hochschule war bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden aus der THB viele Jahre lang Informatik-Professor in Brandenburg an der Havel.

Studenten bestimmten ihren Lernfortschritt Die THB misst den Erfolg des Online-Studienangebots über die Virtuelle Fachhochschule an den stetig wachsenden Zahlen der Einschreibungen, teilt Dekan Martin Schafföner mit. Das moderne Konzept des Online-Studiums geht nach Worten des Professors auf das Bedürfnis nach individuellem Lernfortschritt ein. Studierende können selbst entscheiden, wie viele Module sie pro Semester belegen und wie viel Zeit sie in ihrem Alltag für das Studium investieren möchten. Vielen (Teilzeit-)Studierenden geht es darum, sich auszuprobieren und zu qualifizieren. Die reine Kompetenzvermittlung sowie Zertifizierungen für jedes belegte Modul erfüllen meist schon das Bedürfnis der Studierenden nach akademischer Qualifikation. Das flexible, freie Angebot ist auf individuelles und lebenslanges Lernen ausgelegt und wird von einem eigenen Forschungsprojekt begleitet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen in allen Lebenslagen immer besser gerecht zu werden.

Friedhelm Mündemann erinnert sich noch gut an ein lange zurückliegendes spätabendliches Telefongespräch mit einem Piloten der Lufthansa. Die Telefonverbindung zu seinem Dienstzimmer war schlecht. Kein Wunder. Der Mann am anderen Ende der Leitung weilte in der Dominikanischen Republik.

Der Pilot und seine Vorsorge

Dorthin flog der Pilot damals 28 Mal im Jahr. Drei Tage musste er jedes Mal warten, bis er wieder zurückfliegen durfte. Diese Wartezeit wollte er nutzen, um sich eine akademische Grundlage für die Nachpilotenzeit zu schaffen.

Der Flugkapitän verbrachte das dreitägige Warten und sonstige Ruhepausen damit, online an der TH Brandenburg zu studieren und schaffte es bis zum Bachelor-Abschluss. Damit ausgestattet gründete er eine Dienstleistungsfirma, erzählt Friedhelm Mündemann.

Der Pilot, der aus Altersgründen nicht mehr fliegen durfte, hatte sich also einen Job geschaffen, in dem er seine praktischen Erfahrungen mit seinem im Studium erworbenen Wissen verbinden konnte.

Studium mit Baby im Bauch

Weniger fern liegt das Schicksal einer jungen Frau, die ihr Informatikstudium an der TH Brandenburg hinwerfen wollte, weil sie schwanger war. Mündemann machte ihr den Online-Studiengang schmackhaft und erinnert sich wie heute daran, wie die frisch gebackene Mutter mit der Wiege neben sich ihre Bachelor-Arbeit vor den Prüfern verteidigte.

Gelegentlich machte sich die kleinste Teilnehmerin der Runde bemerkbar und leistete ihren schreienden Beitrag. Am Ende hatte die Studentin dennoch bestanden.

Spastisch gelähmt: kein Hindernis

Die längste Prüfung, nämlich drei bis vier Stunden statt 30 bis 45 Minuten, absolvierte ein junger Online-Student aus Thüringen vor rund 15 Jahren. Der Professor sieht den spastisch gelähmten Studenten noch vor sich, wie er sich in der für ihn auch körperlich sehr anstrengenden Prüfung quälte und immer wieder Pausen benötigte.

Der körperbehinderte Mann mit dem wachen Geist schaffte das Diplom und fand wenig später in seiner Heimat einen Job im Rechenzentrum eines Krankenhauses.

Am Tag der offenen Tür 2007 oder 2008 lernte Friedhelm Mündemann einen Mann mit seiner studierwilligen Tochter kennen. Die junge Frau hatte Bedenken, ob sie mit der Mathematik im Informatikstudium zurechtkommen würde. Einem Fach, das der Vater beherrschte.

Tochter und Vater studieren gleichzeitig

Die Geschichte endete so, dass die junge Frau an der TH Brandenburg erfolgreich studierte und ihr berufstätiger Vater parallel fürs Online-Studium eingeschrieben war und seiner Tochter so über die Klippen der Mathematik hinweghelfen konnte.

„Im Online-Studium haben wir ganz andere Studierende als im Präsenzstudium“, berichtet der Geschäftsführer der Virtuellen Hochschule, der aktuell vier Studienmodule betreut, darunter Medieninformatik und IT-Sicherheit.

Menschen zwischen 18 und 63 sind dabei in höchst unterschiedlichen Lebenssituationen. Die einen pflegen nebenher einen Angehörigen, andere gehen arbeiten, weil sie sich ein Vollzeitstudium niemals leisten könnten.

Manche streben einen Studienabschluss an, andere möchten sich in erster Linie akademisch erproben und lassen offen, ob sie sich eines Tages der Prüfung stellen. Eine durchaus typische Studentin beschreibt Friedhelm Mündemann so: „Die Frau, 40 bis 45 Jahre alt, ihre Kinder sind aus dem Haus, will nun wissen, ob sie noch etwas kann.“

Der neue Online-Studiengang Medieninformatik an der damalige FH Brandenburg begann im Oktober 2001. Friedhelm Mündemann ist der Professor in der oberen Reihe, 3. von links. Quelle: MAZ

Die Online-Studierenden sind für einen von 13 akkreditierten Bachelor- und Master-Online-Studiengängen an einer der 13 teilnehmenden real existierenden Hochschulen eingeschrieben. Sie nutzen die Expertise und die Angebote der Bundesländer überschreitenden Virtuellen Hochschule.

Aktuell arbeiten im Verbund etwa 4500 Studierende im Alter zwischen 18 und 62 Jahren ortsunabhängig auf ihr jeweiliges Ziel hin. Die Technische Hochschule Brandenburg bietet die zwei Online-Studiengänge Medieninformatik und einen in IT-Sicherheit an.

Im Wintersemester 2001/2002 begann die THB mit 29 Online-Studenten Bachelor-Studiengang Medieninformatik. Aktuell sind dort 179 junge und ältere Leute eingeschrieben, berichtet Informatik-Dekan Martin Schafföner. Bisher haben seinen Angaben zufolge 116 Studierende ihren Abschluss gemacht.

Von Jürgen Lauterbach