TH Brandenburg: Jules liefert Instagram-Nachrichten aus Den Haag

Brandenburg/H

Eine Studentin der Technischen Hochschule Brandenburg übernimmt eine Woche lang den Instagram-Kanal der Hochschule. Auf dem Instagram-Kanal @th_brandenburg berichtet die 25-jährige Julia Marewski von diesem Montagabend an eine Woche lang von ihrem Alltag in Den Haag, teilt Hochschulsprecherin Bianca Kahl mit.

Die Studentin mit dem Spitznamen „Jules“ übernimmt den Kanal der Technischen Hochschule Brandenburg und zeigt Eindrücke von ihrem Auslandssemester in den Niederlanden, das sie trotz der Pandemie mithilfe des europäischen Austauschprogrammes „Erasmus+“ realisieren kann.

Neben Eindrücken aus ihren Kursen und dem Umfeld der Hochschule „The Hague University of Applied Sciences“ will sie ihr Wohnhaus und den Strand zeigen, wohin sie am Freitag einen Ausflug mit ihrer Freundin macht.

Zudem wird die Studentin aus dem nordrhein-westfälischen Meerbusch die Instagram-Interessierten mit zum Volleyballtraining nehmen und auch ermöglichen, Fragen zu stellen.

Julia Marewski studiert seit 2019 Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Brandenburg und steht kurz vor ihrem Master-Abschluss. Ihr mehrmonatiges freiwilliges Auslandssemester verbringt sie seit Ende August in den Niederlanden.

Wer sich für ihr Leben dort interessiert, kann dem Kanal der Technischen Hochschule Brandenburg auf dem Sozialen Mediennetzwerk Instagram folgen oder in den kommenden Tagen die Internetseite www.instagram.com/th_brandenburg einsehen.

Von MAZ