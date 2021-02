TH Brandenburg: Michael Pilgermann ist der neue Mann für die Sicherheit

Brandenburg/

Michael Pilgermann sorgt für Sicherheit. Der neue Informatik-Professor an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) schützt Menschen, indem er sie vor Angriffen auf ihre technischen Geräte in Schutz nimmt.

Der Fachmann für IT-Sicherheit ist 42 Jahre alt, kommt aus Berlin und ist seit Januar 2021 Professor für Angewandte Informatik, insbesondere IT-Sicherheit an der THB, berichtet deren Pressestelle.

Anzeige

Private Handy- und Computernutzer wissen ebenso wie Unternehmen, dass nichts mehr sicher ist vor Cyberangriffen von außen. Besonders gefährlich wird es, wenn „kritische Infrastrukturen“ betroffen sind.

Schutz vor Cyberangriffen

Mit dem Begriff werden Anlagen bezeichnet, die zum Beispiel die Stromversorgung, die Bargeldausgabe oder medizinische Behandlungen sicherstellen.

Nach Angaben der THB weiß Michael Pilgermann weiß, wie sich die dahinter stehende Technik und damit die Gesellschaft insgesamt vor Cyberangriffen schützen lassen.

„Leider genügt es nicht mehr, Gefahren vorzubeugen. Das Wissen und die Fähigkeit, Angriffe frühzeitig zu entdecken und schnell auf diese zu reagieren, gewinnt immer mehr an Bedeutung“, zitiert Hochschulsprecherin Bianca Kahl den Experten für IT-Sicherheit.

Sicherheit fürs Smart Home

Pilgermann vermittelt den Studenten im Studiengang IT-Sicherheit, wie aktuelle Gefahren aussehen und wie sie ihnen angemessen begegnen können. Er bietet als Lehrstoff unter anderem die Module „Netzwerksicherheit“ und „Smart-Home Security“ an.

In seinen Vorträgen befasst er sich zum Beispiel mit der Gefahr, dass elektronische Türschlösser aufgebrochen werden. Und mit speziellen Computerviren, die persönliche Daten sperren, um den Besitzer dann zu erpressen. Solche Viren sind mittlerweile weit verbreitet.

„Für Privatpersonen ist es grundlegend, sichere Passwörter zu nutzen und regelmäßig alle Updates zu installieren“, empfiehlt Pilgermann. Im Berufsleben richten größere Unternehmen ganze Abteilungen ein, die sich allein der Auswertung von aktuell auftretenden Risiken widmen.

Zukunftsträchtiges Arbeitsfeld

Denn sobald eine Sicherheitslücke erkannt wird, müssen Fachleute entscheiden, wie gefährlich diese ist, wie schnell man reagieren sollte und wie viel Geld man dafür investieren muss. Pilgermann bereitet seine Studenten auf dieses zukunftsträchtige Arbeitsfeld vor.

Vor seiner Berufung hat Michael Pilgermann schon zwei Jahre als Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Brandenburg gearbeitet.

Zudem verfügt er über 15 Jahre Berufserfahrung, unter anderem als Berater für IT-Sicherheit und als Referatsleiter für Sicherheitsmanagement an der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Studiert in der Geburtsstadt von Tom Jones

Studiert hatte der Berliner von 1999 bis 2006 an der FH Hannover und an der University of Glamorgan nahe der walisischen Hauptstadt Cardiff in Treforest/Pontypridd, der Geburtsstadt von Tom Jones.

An der Technischen Hochschule Brandenburg betreut er mit seinem Kollegen Thomas Bocklisch das Smart-Home-Security-Labor und baut mit anderen noch im Jahr 2021 ein Labor auf Sicherheitszentrum (Security Operations Center) zu Demonstrationszwecken.

Von Jürgen Lauterbach