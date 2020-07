TH Brandenburg: Studienberatung für Abiturienten am Salzhofufer

Brandenburg/H

Am Mittwoch, den 29. Juli lädt die Technische Hochschule Brandenburg (THB) zwischen 14 und 18 Uhr auf Höhe des Wasserwanderplatzes am Salzhofufer zur „ Studienberatung an der Havel“ ein. Die Beratung richtet sich an Abiturienten und Fachabiturienten, an deren Eltern und Interessierte.

Die Zeit läuft: An der THB beginnt bereits am 28. September 2020 die Vorlesungszeit und am 30. September 2020 ist Bewerbungsschluss für die Studiengänge.

Viele junge Menschen, die zum kommenden Wintersemester ein Studium aufnehmen möchten, haben noch Fragen. Es wird zu den Studienmöglichkeiten und Formaten (dual, Vollzeit, Teilzeit und berufsbegleitend) direkt und individuell beraten.

De 1992 gegründete Technische Hochschule Brandenburg versteht sich als eine moderne Campushochschule mit Sitz in Brandenburg/Havel. Das Lehrangebot der Hochschule erstreckt sich über die Fachbereiche Informatik und Medien, Technik sowie Wirtschaft – zunehmend auch in berufsbegleitenden und dualen Formaten.

