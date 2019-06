Brandenburg/H

Wissenschaftsministerin Martina Münch hat an diesem Donnerstag in Potsdam Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro an die Fachhochschulen des Landes übergeben. Das meiste Geld erhält die Technische Hochschule Brandenburg (THB).

Der Rahmen der Geldzuweisung ist ein bundesweit einmaliges Förderprogramm, berichtet das Wissenschaftsministerium. Ministerin Münch: „Wir wollen gezielt die Forschung und Lehre der Fachhochschulen stärken, ihre Attraktivität für den wissenschaftlichen Nachwuchs verbessern, ihre Wettbewerbsfähigkeit bei Forschungsvorhaben erhöhen und die Studierendenzahlen steigern.“

Hochwertige Forschungsansätze

Das neue Förderprogramm trage zur weiteren Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Brandenburg bei. Gefördert werde dort, wo bereits qualitativ hochwertige Forschungsansätze vorhanden sind.

Von den 4,2 Millionen Euro Fördergeld gehen 1,58 Millionen Euro an die TH Brandenburg. Über ihren Ansatz zur „Digitalen Transformation und Sicherheit“ hat die MAZ wiederholt berichtet.

Präsident sieht Wertschätzung

Der Präsident der THB Andreas Wilms äußert sich erfreut über die Förderung und sagt: „Die große Bedeutung von Hochschulen für angewandte Entwicklung (HAW) für das Land Brandenburg wird mit diesem einzigartigen Programm wertgeschätzt. Der Erfolg unserer Hochschule ist ein Zeugnis für gute Arbeit an der TH Brandenburg und hilft uns dabei, die Entwicklung der Hochschule strategisch und langfristig zu gestalten.“

Mit dem Zentrum für Digitale Transformation und Sicherheit bündele die Hochschule ihre Forschungsstärke in einem zukunftsweisenden Gebiet.

